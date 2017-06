C’s espera que el PP cumpla sus acuerdos y fuerce la salida de Centeno

Los portavoces de Ciudadanos en la Diputación de Valladolid, Pilar Vicente, y en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, aseguraron en el día de ayer que esperan que el Partido Popular cumpla “de manera inmediata” los acuerdos firmados entre ambos partidos y fuerce la salida de sus cargos del alcalde de Olmedo y procurador regional, Alfonso Centeno, que esta semana ha declarado como investigado por la realización de un viaje a Japón supuestamente pagado por la empresa Corsán, que se adjudicó la construcción de Meseta Ski.

Vicente reiteró que confían en “la palabra” del presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y consideró que ayer se plantearía el cumplimiento del acuerdo que firmaron el PP y Ciudadanos para la gobernabilidad de la Institución provincial en junio de 2015.

“Lo hemos pedido de manera inmediata”, recordó Vicente, quien mostró su deseo de que el PP no “genere una situación de inseguridad y inestabilidad en la provincia de Valladolid”, si bien no ha querido referirse a las divisiones que tomaría Ciudadanos si Carnero no cumple, pues confían en que sí que lo hará.

