AIDA desarrolla varios proyectos para impulsar a las mujeres

Sus trajes tradicionales, el color de su radiante piel y, sobre todo, su sonrisa sincera, por darse cuenta de la importancia de su trabajo, pusieron a las tres representantes africanas en la Feria Pronatura en el centro de todas las cámaras fotográficas en la inauguración del evento.

Mariama Kande llegó a Segovia desde el sur de Senegal y Djienabu Seidi lo hizo desde el norte de Guinea Bissau. En la zona fronteriza entre ambos países, la oenegé AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, puso en marcha una proyecto de huertas comunitarias que permite a las familias de la zona, con graves problemas alimentarios y altos índices de pobreza, generar ingresos y mejorar su dieta, todo ello además poniendo en valor el trabajo de las mujeres que viven en estas zonas rurales.

Djienabu Seidi relata cómo, antes de participar en este proyecto solidario, ella se encargaba de cuidar a su marido y a sus hijos y trabajaba en el campo, siempre pendiente del tiempo para que hubiera una buena cosecha, pues si no era así, el hambre y la malnutrición les afectaban a todos.

Su vida cambio, mucho y para bien, cuando llegó AIDA con su proyecto de huertas comunitarias, en las que trabajan unidas varias familias de la zona, que luego venden los productos que cosechan, consiguiendo así cierta independencia económica.

Además, añade la senegalesa, ahora ven recompensado su trabajo y estas mujeres pueden ayudar a sus hijos a llegar más lejos, donde no pensaban que pudieran hacerlo, pues ahora pueden pagar sus estudios y conseguir que se labren un futuro que no dependa sólo del campo.

Desde 2008, AIDA y sus socios han creado una red formada por 41 huertas comunitarias, en la zona transfronteriza que une Senegal y Guinea Bissau, en la que participan más de 3.800 familias campesinas. Durante todo el proyecto se ha trabajado codo con codo con las propias familias para asegurar su soberanía alimentaria, es decir, su derecho a decidir su alimentación y a tener

acceso a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y producidos de manera sostenible.

Cooperativa Deggo También desde Senegal llegó a Segovia Aissatou Doumbia, presidenta de la cooperativa Deggo, otra iniciativa solidaria que desarrolla AIDA con Dexde (Design for Development). Se trata de un proyecto dirigido a mujeres con diversidad funcional, basado en la creación y diseño de nuevos productos artesanales a partir de la utilización de técnicas básicas de costura y el tejido wax. Entre los objetivos de esta iniciativa solidaria cabe destacar la consolidación de una producción equilibrada, razonable y de una mayor calidad.

Aissatou Doumbia cuenta la mejoría que han tenido sus vidas al entrar a formar parte de este proyecto, ya que antes, por el mero hecho de tener una discapacidad física —a Doumbia le falta el brazo derecho—, sentían que no podían trabajar; pero gracias a la cooperativa Deggo se sienten más que capacitadas para hacer cualquier labor que se les ponga por delante.

La organización les proporciona los materiales con los que realizan estuches, mochilas, neceseres y otro tipo de utensilios de tela, además de animales o llaveros, por señalar sólo alguno de los productos que hacen, y luego los venden, consiguiendo además dinero para poder tener la independencia económica que necesitan.

Estas tres mujeres son un claro ejemplo de que lo que el trabajo femenino significa, de la valentía que tienen para buscar un modo mejor de vivir y ayudar a sus hijos y conseguir, poco a poco, avanzar hacia la igualdad en países en los que la sociedad es aún muy patriarcal.

