Las mujeres saben lo que hacen

La periodista Consuelo Berlanga y la presidenta de Femur, Juana Borrego, cortaron la cinta inaugural con las representantes de todos los países participantes en la Feria Pronatura. / TAMARA DE SANTOS

Hace veinte años se celebró la primera Feria Internacional de la Mujer Rural, Pronatura (Productos naturales y de primera necesidad), con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de miles de mujeres que viven en el medio rural y ayer se inauguró la vigésima edición de este evento, que reúne en Segovia a 120 artesanas hasta el próximo domingo.

Con el Acueducto de fondo, pasado el mediodía, la música de la dulzaina y el tamboril ya amenizaba la Feria, que cuenta este año con sesenta stands de mujeres emprendedoras procedentes de todas las comunidades autónomas de España y, además, de otros siete países: Senegal, Filipinas, Panamá, Uruguay, México, Túnez y Perú.

A las 12.30 horas, momento marcado para la inauguración, los músicos dedicaron a todas las asistentes el pasodoble ‘Tres veces guapa’ y autoridades, organizadoras y participantes subieron al escenario, éstas últimas ataviadas con sus mejores galas, con los trajes típicos de sus respectivos países —para representar a España se eligió el de Castilla y León—.

Elena García Gil fue la primera en tomar la palabra, para recordar la labor invisible realizada por las mujeres a lo largo de la historia, sosteniendo la familia y las explotaciones agroganaderas en el medio rural, trabajando en casa... y, a la vez, buscando su hueco en el mercado laboral, para conseguir su independencia económica y la igualdad con los hombres. Para todas ellas, este evento, “que es un referente en nuestro país, es un gran escenario para el intercambio de ideas y de experiencias”, aseguró García Gil.

En la misma línea se expresó la alcaldesa, Clara Luquero, quien recordó que “la mujer siempre ha tenido un gran peso en el medio rural, pero sin recompensa económica”. “Las mujeres, con su arrojo y con su empuje son impulsoras del desarrollo rural”, añadió Luquero, y ahora sus proyectos emprendedores comienzan a tener recompensa.

Juana Borrego, presidenta nacional de la Federación de la Mujer Rural, explicó que “desde Femur hemos hecho un trabajo forzoso, pero esta Feria no se podría realizar sin las mujeres emprendedoras”, que buscaron una salida más allá de la agricultura y la ganadería para vivir en sus pueblos.

La Femur, dijo, apoya a las mujeres para dar a conocer sus productos creados artesanalmente, productos que “están llenos de esencias, de sentimientos y de alegría”. Y, concluyó, la Federación “traduce el esfuerzo y la economía de esta Feria en la independencia y la igualdad de la mujer”, aunque hay que seguir trabajando para conseguir una igualdad real en la sociedad y por el empoderamiento de la mujer, afirmó.

En estos aspectos trabaja también el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), según explicó Carolina Gutiérrez Ansótegui, subdirectora general de Modernización de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, quien puso en valor la labor de las mujeres en los pueblos y recordó que el Ministerio está poniendo en marcha una estrategia de modernización del medio rural, con acciones enfocadas a las mujeres y a los jóvenes.

Por su parte, Nelly Morganti, presidenta del Foro de Mujeres de Mercosur, lamentó que en su país, Uruguay, la mujer rural se encuentra hoy en día con los mismos problemas que había en España hace años, la invisibilidad y la realización de un trabajo que no se valora en toda su dimensión.

La periodista Consuelo Berlanga se sumó también a la inauguración y aseguró que “es un honor estar aquí y estoy especialmente emocionada de estar en este evento, porque sois todas mujeres valientes”.

Tras los discursos, llegó el momento de cortar la tradicional cinta para dar por inaugurada, de manera oficial, la XX Feria Internacional de la Mujer Rural, Pronatura 2017.

Carolina Gutiérrez Ansótegui. En representación del Ministerio de Agricultura, estuvo presente en la inauguración Carolina Gutiérrez Ansótegui, subdirectora general de Modernización de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Explicó que “el Ministerio tiene una gran implicación con la mujer rural” y aseguró que “el ejemplo de esta Feria demuestra la capacidad de las mujeres, el carácter innovador y emprendedor que tienen”, algo de lo que es conocedor el Ministerio y por ello “todos los años concede un premio a la excelencia a las mujeres innovadoras”, concurso al que invitó a participar a las asistentes. Asimismo, destacó el hecho de que Segovia esté gobernada por una mujer, “porque esto no es tan fácil de encontrar y quiero valorar este hecho”.

Consuelo Berlanga. La periodista Consuelo Berlanga, colaboradora habitual de las actividades de la Femur, estuvo presente en la inauguración de la Feria Pronatura, donde destacó “la valentía” de las mujeres rurales presentes en el evento, primero, porque ser mujer ya de por sí no es fácil, afirmó, y después porque son también amas de casa, madres y, además, emprendedoras. “Las mujeres somos poderosas y mientras tengamos dos manos tenemos una gran palanca para mover el mundo”, afirmó Berlanga, “y eso lo he visto en mi madre”, añadió, “y lo he visto en un pueblecito de México, y en Perú...”, dijo la periodista, relatando algunos ejemplos de la fortaleza de las mujeres en distintos puntos del mundo.

