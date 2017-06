Gordo no optará a la reelección como secretario provincial del PSOE

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas para la secretaría general del PSOE ha supuesto un terremoto político cuyas consecuencias han socavado los cimientos del partido. En Segovia, el inapelable triunfo de los ‘sanchistas’ frente a los defensores de Susana Díaz ha motivado la decisión del actual secretario provincial del PSOE Juan Luis Gordo de no optar a la reelección en el próximo congreso provincial que tendrá lugar presumiblemente después del verano.

Gordo, que llegó a la secretaría general en 2009 sucediendo en este cargo a David Rubio aseguró que esta decisión obedece a su deseo de permanecer tan sólo dos periodos de ochos años en esta responsabilidad, y aseguró que “no es nueva, ya que la gente de mi entorno ya lo sabía”. “Si bien es cierto que las circunstancias han acelerado esta decisión, lo cierto es que no tenía el compromiso de seguir aunque no se puede decir que el nuevo planteamiento del partido se traslade de esta manera a la provincia”.

Gordo realizó un balance positivo de su etapa al frente del partido, a la que llegó “casi sin yo saberlo” y en un momento de “extrema dificultad” donde la crisis y la política de recortes aplicada por el gobierno de Zapatero hicieron difícil la singladura de los socialistas en la provincia.

Pese a ello, el partido mantuvo casi intacta su representatividad en la Diputación Provincial y consiguió mantener el gobierno municipal en Segovia, y en las últimas elecciones municipales “hemos conseguido gobernar en los municipios más importantes de la provincia, que nos sitúan en el gobierno del 60% del territorio”.

Así, Gordo asegura que deja el cargo “satisfecho”, y valoró el apoyo de los compañeros, en la etapa que definió como “una experiencia inolvidable”. De cara al futuro, indicó que en sus años de trabajo en la política “he aprendido que cuando uno se va de sus responsabilidades, lo hace respetando el legado y poniéndose a disposición del nuevo equipo”. “Soy diputado y represento a los segovianos, y una vez que termine la legislatura, el tiempo dirá”, concluyó.

Para el hasta ahora secretario provincial, su sucesor será “quien decidan los militantes”, pero precisó que el nuevo líder de los socialistas segovianos “debe ser alguien que tenga un proyecto y sepa jerarquizar los principios y las prioridades de la provincia”. Además, señaló que el PSOE “es y debe seguir siendo un referente social y político en Segovia, por ello, quien gobierne debe hacerlo con vocación de servicio y no con un sentido patrimonial del cargo”.

