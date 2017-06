Un total de 89 proyectos se presentan para participar en Galerías 2017

El Proyecto Galerías se consolida año tras año y se ha convertido en un escaparate para muchos artistas de todas partes del mundo. Tanto es así que para esta edición se presentaron un total de 89 montajes —la convocatoria se abrió el pasado mes de marzo—, de los que el jurado ya ha seleccionado a los 25 ganadores, que podrán exponer sus intervenciones próximamente en las celdas de La Cárcel_Centro de Creación.

Las propias bases del concurso establecen que determinadas plazas tienen que reservarse para jóvenes artistas segovianos, menores de 35 años, y en este grupo se han seleccionado cuatro proyectos: ‘Los hilos de la memoria’, de Coral Jiménez; ‘Violencia subyacente’, de Clara Soto Heredero; ‘Horizonte falso’, de Iván Martín Álvaro; y ‘La delgada línea de la verdad’, de Andrés Sánchez González.

Desde fuera de Segovia llegarán los 24 montajes restantes: ‘Torre de marfil’; ‘Códigos morales’; ‘42º31’28.8’’N70º53’32.9’; ‘Ejercicio presidiario. Repensar el plano’; Interrogar al gesto’; ‘Memento mori’; ‘Deconstruçao de una cárcel de amor’; ‘HAMMURABI’S PUNCHCODE’; ‘La vida es tiempo’; ‘Viaje alrededor de mi celda’; ‘Two on the road’; ‘La selva. Auténtico aroma a centro penitenciario’, ‘Sorry for any inconvenience’; ‘Closed galleries’; ‘Bondage Japanese businessmen’; ‘Lavado de conciencia’; ‘Sinergias’; ‘El grito y el silencio’; ‘Tejer la escucha, tejer el habla’; ‘De tú a tú’; y ‘Viaje en las balsas de medusa. Odisea de cinco galerías y un náufrago’.

Todos los artistas seleccionados recibirán un premio de 600 euros, explicó la alcaldesa, Clara Luquero, y además podrán contar con una partida de hasta 500 euros para cubrir el coste de los materiales que necesiten para crear su intervención en las celdas y/o el resto de los espacios de la antigua prisión, convertida ahora en un centro cultural para la ciudad.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.