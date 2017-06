Los vecinos de Nueva Segovia no descartan movilizaciones para exigir el centro de salud

Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia. / T. DE SANTOSs

Los vecinos del barrio de Nueva Segovia tendrán que esperar más de lo prometido para tener su centro de salud, un servicio necesario debido al crecimiento de la zona y que se lleva reivindicando muchos años tanto desde el Ayuntamiento como desde la ciudadanía.

Esta legislatura parecía ser la definitiva, recordó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, con “el anuncio que hizo Herrera en la campaña electoral, que más parecía un anuncio del partido que de la Junta”, pero aún no hay movimiento y los vecinos no descartan realizar movilizaciones para exigir al Gobierno regional que se ponga ya manos a la obra y comience a levantar el centro de salud Segovia IV.

Así lo explicó el presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia, Francisco Fernández, quien aseguró que “debemos seguir luchándolo, no podemos dejarlo en el olvido” y añadió que “pensamos en hacer alguna protesta, pero hay que hacerlo con sentido común, primero pensarlo y luego ya hacer la manifestación”.

Luquero aseguró entender “el malestar de los vecinos, porque ya está bien”, tras recordar que una vez pasadas las últimas elecciones habló por teléfono con el consejero del ramo, quien le aseguró que esta legislatura estaría el centro de salud; pero en una segunda reunión, apuntó, ya se reconoció que no llegaría a terminarse “y ahora, a ver si se empieza...”, lamentó.

Por ello, “el malestar de la corporación es claro y manifiesto, así que me imagino el de los vecinos”, porque se trata de una promesa realizada ya en varias ocasiones que no llega nunca a concretarse, concluyó la regidora.

Día del Barrio Estas declaraciones se realizaron en la presentación del programa de actividades del Día del Barrio de Nueva Segovia, que se celebrará mañana sábado.

La jornada comenzará a las once de la mañana con un torneo de ajedrez, dijo Fernández; y continuará a las 13.00 horas con un concurso de corte de jamón. A las tres de la tarde tendrá lugar una gran paella popular en el parque del Reloj, tras la cual los vecinos podrán disfrutar de una exhibición de bailes de sevillanas.

Los más pequeños contarán con unos encierros infantiles, a las 19.30 horas; y una hora más tarde habrá demostración de bailes segovianos. La jornada terminará con una disco-móvil, en la plaza Espronceda, a partir de las diez de la noche.

