El Peñascal no tendrá licencia hasta que no se terminen los accesos

Las obras del pabellón deportivo de El Peñascal siguen sin finalizar y, por lo tanto, la instalación continúa vacía. / E. A.

El Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León “tenemos la mejor disposición” para acabar cuanto antes con los trámites burocráticos y poder conceder la licencia de primer uso al pabellón deportivo del colegio El Peñascal, aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, pero este permiso no se dará hasta que se terminen las obras, no sólo del pabellón, que ya han finalizado, sino también de los accesos —que se proyectaron por separado— y de las aceras, que hay que arreglar tras los desperfectos causados por los trabajos.

En este sentido, añadió Luquero que está en contacto directo con el director general de Políticas Educativas de la Consejería de Educación, quien le ha asegurado que ya se está tramitando el contrato para terminar el acceso interior del pabellón. Asimismo, dijo la alcaldesa que la Junta también está intentado que la empresa encargada en último término de la ejecución de las obras se encargue del arreglo de las aceras que hay rodeando el pabellón.

Así pues, la alcaldesa volvió a pasar la pelota al tejado de la Junta, un día después de que el delegado territorial en Segovia, Javier López-Escobar, afirmara que la obra ya está terminada y recepcionada y que se ha enviado al Ayuntamiento toda la documentación requerida por los técnicos municipales para cumplir con los trámites burocráticos.

También puntualizó las declaraciones de López-Escobar en relación a la titularidad del pabellón —el delegado afirmó que pertenece al Ayuntamiento— y aseguró que, si bien el suelo es municipal, las obras han sido gestionadas por la Junta, por lo que esta institución tiene que ceder el pabellón al Ayuntamiento, algo que aún no se ha producido. De hecho, ante la pregunta de si podría incluirse a día de hoy esta instalación deportiva en el inventario de inmuebles del Consistorio, aseveró que “ahora mismo no”.

Respecto al ‘papeleo’ que está alargando la apertura del pabellón —seguramente hasta el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2017-2018 no pueda ser utilizado—, Luquero dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a conceder la licencia de primer uso “condicionada a un plazo para presentar determinada documentación”, pero no ciertos informes importantes, “la documentación más delicada”, necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios, como pueden ser las certificaciones de la instalación eléctrica.

Por todo ello, reiteró, la obra sigue en manos de la Junta y hasta que no esté toda la documentación necesaria, “porque hay que cumplir con la legislación de Castilla y León”, insistió, no se dará la licencia de primer uso al pabellón, aunque dejó claro que en todo momento ambas instituciones colaboran para conseguir que sea “cuanto antes”.

La estación de autobuses, pendiente de concretar las tasas y el Reglamento

En cuanto a la estación de autobuses, la alcaldesa, Clara Luquero, también puntualizó las declaraciones realizadas el miércoles por el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar. El delegado aseguró que “a día de hoy, nadie me ha dicho que se hayan iniciado los trámites para conseguir la declaración como estación”, sin embargo, la regidora afirmó que el pasado 19 de mayo se realizó la entrega formal de la solicitud para contar con esta categoría.

Añadió Luquero que el día 31 de mayo, además, “hubo una visita técnica por parte del jefe del Servicio de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, acompañado por el responsable del Servicio Territorial de Fomento, y como consecuencia de esa visita técnica se ha emitido un acta que dice que la estación cumple todos los requisitos para contar con la declaración”.

Así pues, lo que falta, explicó la alcaldesa, es “la resolución formal de la Junta en este sentido, que llegará cuando nosotros [el Ayuntamiento] presentemos el proyecto de tasas, que se está preparando. El otro documento relacionado es el Reglamento de la estación, que ya está elaborado”.

Además, reiteró que al igual que en el caso del pabellón del colegio El Peñascal, “no ha podido haber más colaboración” entre ambas instituciones para llegar a buen fin.

