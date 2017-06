El torneo Presidente Casino de La Unión entra en el circuito nacional IBP Uniuso

Iñaki Manzanas, José Luis Corujo, Pedro Pozuelo y Pablo Carabias -en ese orden-, durante la presentación./TAMARA DE SANTOS

La XXIX edición del torneo de tenis Presidente del Casino de La Unión, que se celebrará del 15 al 18 junio, queda enmarcada dentro del circuito nacional IBP Uniuso. Ambas entidades han aunado esfuerzos con el fin de dar un salto cualitativo con repercusión estatal. Entre los participantes destaca la presencia de algunos tenistas que se encuentran dentro de los cien mejores de España como Quino Muñoz, ganador del año pasado. También competirán los segovianos Saúl Verdugo y Nicolás Herrero.



Las instalaciones deportivas de Valverde del Majano vuelven a ser el escenario sobre el que un total de 40 jugadores se disputarán el título. En la presente edición sólo habrá categoría masculina, quedando el apartado femenino relegado al próximo año con motivo del XXX aniversario. El desarrollo del campeonato consta de una fase previa con 16 componentes, que se disputará el jueves 15, y la fase final que dará comienzo el viernes 16 con 24 integrantes.



El torneo se presentó de forma oficial ante los medios de comunicación en la Sala de la Chimenea del hotel Real Segovia con el presidente del Casino, Pedro Pozuelo; el presidente de la Federación de Castilla y León (FTCL), José Luis Corujo; el director del torneo, Iñaki Manzanas; y el responsable del circuito IBP, Pablo Carabias.

Abrió el acto Pozuelo, quien expuso los engranajes de la puesta en marcha del acontecimiento: “El Casino de La Unión se está volcando en un primer plano en el aspecto deportivo y cada año queremos que nuestra dedicación en este sector vaya a más. Estos tiempos son difíciles, pero en nuestras pistas hemos visto tenistas que ahora son referencia como Rafa Nadal o Feliciano López”; y subrayó: “La intención es volver a ser lo que éramos”.



A nivel de instituciones habló el presidente de la Federación: “Es importante reconocer el trabajo del Casino dentro del mundo del tenis. Además, da un paso de gigantes al formar parte de un circuito nacional. La Federación no faltará y regulará los encuentros”.



Manzanas incidió sobre los aspectos técnicos del torneo y explicó el motivo de la ausencia de la disciplina femenina, reafirmando su compromiso en 2018: “Hemos pospuesto el torneo de chicas para conmemorar el XXX aniversario”.



Por su parte, Carabias cerró el turno, satisfecho con la inclusión de Segovia en el IBP Series: “Me reuní con Quino Muñoz y me dijo que el trofeo de La Unión tenía que estar en nuestro calendario y no dudamos en apostar por ello. Estamos convencidos de que se harán las cosas bien y tanto los jugadores como el público disfrutarán de unos buenos días de tenis”.



En el apartado de premios se destinará un total de 3.600 euros entre los primeros clasificados. Para más información la organización ha habilitado varios puntos como las plataformas web casinodelaunion.es y ibpuniusotenis.es o el número de teléfono 644 140 724.

