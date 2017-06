La inauguración oficial de la Casa de la Lectura se realizará al inicio del próximo curso

Fachada de la Cárcel Vieja, del siglo XVI, futura Casa de la Lectura. / KAMARERO

“Abramos o no antes del verano, la inauguración oficial la vamos a demorar al inicio del curso, algo que es simbólico también, y abrirá como si llevara funcionando toda la vida”. Así informaba la concejala de Cultura , Marifé Santiago, esta semana, sobre la puesta en marcha de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal, la Casa de la Lectura, cuyo acondicionamiento “va avanzando favorablemente” en el edificio histórico de la Calle Real que fue sede de la Biblioteca Pública del Estado hasta el traslado de esta última al barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra.

Santiago ha avanzado que ya están cerradas, y financiadas, todas las programaciones con las que contará esta biblioteca municipal que se ha diseñado como un centro cultural en torno al libro y la lectura en su dimensión más amplia. En este sentido, sostuvo que “está todo previsto para que si mañana me dan el ok los jefes de obras y me dicen que se puede abrir, comience a funcionar como si llevara abierta desde siempre”.

25.000 EUROS La concejala también ha explicado que ha sido necesaria una modificación presupuestaria para invertir otros 25.000 euros en este proyecto —que han salido precisamente de la partida inicialmente prevista para el edificio del La concejala también ha explicado que ha sido necesaria una modificación presupuestaria para invertir otros 25.000 euros en este proyecto —que han salido precisamente de la partida inicialmente prevista para el edificio del CAT — porque para dotar a todas las salas de wifi es necesaria una intervención a mayores, debido a que los muros son muy gruesos, y también para dar accesibilidad a otro espacio que ha cambiado de uso. Para la edil son pequeños detalles que son los que van a dar su carácter singular al edificio. “Desde mi punto de vista la Casa de la Lectura tiene la envergadura de lo que significó en su momento la apertura de La Cárcel como centro de creación. No se abre un salón de actos más, es una concepción distinta, un lugar donde van a pasar cosas distintas”.

Por otro lado, Santiago ha advertido que la Concejalía de Cultura tiene un presupuesto “exiguo” para afrontar un proyecto de estas características con garantías, algo que no sería posible, por ejemplo, sin el apoyo del Laboratorio de Diseño d-Lab de IE Universidad o incluso de los carpinteros municipales.

“Me encantaría abrir esta tarde, el día que abramos la biblioteca seré la mujer más feliz de esta ciudad”, afirma la responsable del área municipal de Cultura , quien ha reiterado que “tengo muchas ganas y espero que de aquí a muy poquito tiempo esté en funcionamiento”.