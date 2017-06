El ‘papeleo’ sigue retrasando la apertura del pabellón de El Peñascal

El pabellón deportivo de El Peñascal sigue cerrado para estudiantes y otros usuarios de la ciudad. / TAMARA DE SANTOS

En un par de semanas se acaba el curso escolar y, como temían los padres de los alumnos del CEIP El Peñascal, el pabellón deportivo no será estrenado antes de las vacaciones de verano. Parece que ya hasta el próximo curso 2017-2018 no podrá utilizarse y eso si durante el periodo estival se termina con toda la burocracia necesaria, ya que, según explicó ayer el delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, la instalación está terminada y sólo falta la licencia de primer uso.

Dicha licencia la debe otorgar el Ayuntamiento de Segovia, al tratarse de una instalación municipal, recordó el delegado, así que “el Ayuntamiento es el que tiene que decidir cuándo está satisfecho consigo mismo”, dijo, y autorizar el uso del pabellón. Y es que desde la Delegación Territorial se han entregado ya todos los documentos requeridos desde el Consistorio, apuntó, los últimos la pasada semana, aunque López-Escobar no descartó que se pidan más.

La comunicación entre los técnicos de ambas instituciones “es continua”, reconoció, y “yo no tardo ni un minuto” en responder a todas las cuestiones relacionadas con el pabellón deportivo, reiteró el delegado. “Cada vez que los técnicos municipales hacen un requerimiento de documentación, le damos a la mayor celeridad posible”, insistió, “pero en otras ocasiones no ha sido suficiente”, puntualizó en relación a la solicitud de más documentos realizada desde el Ayuntamiento tras finalizar las obras.

Y es que, recordó López-Escobar, los trabajos del pabellón de El Peñascal están terminados y la obra recepcionada, pero la concesión de la licencia depende directamente del Ayuntamiento. Además, reconoció que hay cuestiones que no dependen ni de la Junta ni del Consistorio, como puede ser el estado de las aceras, “porque si las ha estropeado la empresa —durante la realización de las obras del pabellón—, se tendrá que reclamar a la empresa o al seguro que las arregle”.

Respecto a si el próximo mes de septiembre, cuando se inicie el nuevo curso escolar, los alumnos podrán hacer uso del pabellón deportivo, el delegado de la Junta en Segovia no quiso ‘pillarse los dedos’, porque “la realidad demuestra que hay nuevas razones para retrasar el proyecto”, dijo, lamentando los avatares que han marcado esta obra durante los últimos años. “Yo me limito a hacer todo lo que está en mi mano para impulsarlo y gestionar con celeridad los trámites”, repitió, confiando en un pronto final para esta situación que la burocracia está alargando más de lo esperado.

La estación de autobuses también está a la espera de trámites burocráticos

La remodelada estación de autobuses de Segovia se encuentra también enrocada en los trámites burocráticos, ya que, según el delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, “a día de hoy, nadie me ha dicho que se hayan iniciado los trámites para conseguir la declaración como estación”, a pesar de que la alcaldesa, Clara Luquero, dijo a finales de mayo que ya se había presentado documentalmente y formalmente a la Consejería la solicitud.

En este sentido cabe recordar que la terminal de autobuses de la ciudad estaba calificada como apeadero, por lo que se hizo la remodelación de las instalaciones —obras cofinanciadas por el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León— para convertirla en estación. En la inauguración de las instalaciones, el pasado 16 de marzo, ambas instituciones daban por hecho la celeridad en la consecución de la categoría de estación, ya que desde la Junta afirmaron que estaba todo preparado y sólo era necesaria la solicitud por parte del Ayuntamiento.

Sin embargo, casi tres meses después las cosas siguen sin avanzar. “Entiendo que debería hacerse rápidamente, pero es el Ayuntamiento el que lo tiene que poner en marcha”, apuntó López-Escobar. Así pues, la estación sigue sin su calificación como tal, trámite necesario para poder sacar a subasta los puestos.

