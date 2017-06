El Plan de Empleo de la Junta prevé crear unos 500 puestos de trabajo

Javier Encinas, Javier López-Escobar y Eugenio Hurtado presentaron el Plan de Empleo Local de la Junta. / KAMARERO

Cuatro meses consecutivos lleva descendiendo la lista del paro en la provincia de Segovia, pero aún hay 7.807 personas desempleadas en la provincia y por ello desde la Junta de Castilla y León se ponen en marcha diversas líneas de subvenciones destinadas a las administraciones públicas para poder realizar contrataciones. Así lo indicó ayer el delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, en la presentación del Plan de Empleo Local del Gobierno regional, con el que se espera crear unos 500 puestos de trabajo en la provincia.

Este plan, indicó, se ha realizado en el marco de la II Estrategia Integrada de Empleo, 2016-2020, con el consenso de los agentes sociales, para garantizar empleos de calidad —con carácter general serán contratos a tiempo completo durante un periodo de seis meses— y con retribuciones adecuadas a los puestos que vayan a ocupar, aunque las contrataciones se realizan para puestos no estructurales.

López-Escobar destacó también que cuanto mejor va el empleo, más fácil es para los profesionales preparados salir de las listas del paro, pero no es así para las personas que están menos formadas o pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión. Por ello, dijo, tienen prioridad para entrar en el Plan de Empleo Local los menores de 35 años sin formación, los mayores de 45 años que hayan agotado las prestaciones por desempleo, los parados de larga duración que no perciben tampoco ayudas y las personas con discapacidad.

En cuanto al presupuesto destinado por la Junta a estas subvenciones del Plan de Empleo Local, destinadas a la contratación de parados a través de las entidades locales de la Comunidad, asciende este año a 51,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 28 por ciento con respecto al año pasado. “Hacemos esfuerzos cada vez mayores para que cada vez más gente encuentre empleo”, aseguró el delegado territorial.

Subvenciones La Junta ha publicado ya varias de las líneas incluidas en este Plan de Empleo Local, como las subvenciones directas a Cuéllar para la realización de obras y servicios de interés general y social en el marco de la exposición de la Edades del Hombre, que recibirá 200.000 euros para la contratación de 20 personas.

También se ha publicado ya la concesión directa a la Diputación Provincial de Segovia de 300.000 euros que permitirá la contratación de 30 desempleados para la realización de obras y servicios de carácter medioambiental; y la subvención directa a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para la contratación de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En Segovia recibirán estas ayudas el Ayuntamiento de la capital (360.000 euros), el de Cuéllar (50.000 euros), el de El Espinar (50.000 euros), el del Real Sitio de San Ildefonso (30.000 euros) y el Palazuelos de Eresma (20.000 euros) y entre todos podrán contratar a 51 personas.

Además, la Consejería de la Presidencia otorga otras subvenciones directas al Consistorio de Segovia, por 329.635 euros, y a la Diputación Provincial, por 447.810 euros —a los que la Institución añade de fondos propios otros 103.000 euros—, que permitirá dar trabajo a 220 parados.

Aún pueden solicitarse hasta el 26 de junio también las subvenciones para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales para la contratación en obras del sector turístico y cultural, que el año anterior supusieron trabajo para 79 segovianos.

Y están pendientes de publicación las subvenciones directas a diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes, como apoyo a la contratación temporal de Agentes de Igualdad de Oportunidades; las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social; y las subvenciones directas a diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la contratación de desempleados jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, una nueva línea incluida este año en el Plan de Empleo Local. Estas tres líneas permitirán la contratación de un centenar de personas en la provincia.

