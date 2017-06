¿Una sede, o dos?

Una de las participantes del pasado ITF Femenino, durante un partido. / PEDRO L. MERINO

El Open Castilla y León trabaja contrarreloj para conseguir cerrar el que sería su gran éxito de la temporada, el de conseguir que el torneo ITF Femenino cumpla su tercera edición de manera íntegra en el Complejo Deportivo de La Estación de El Espinar.



Mitad por 'obligación' de la ITF, que para el año 2016 eliminó la categoría de torneos de 15.000 dólares, mitad por 'devoción' del equipo organizativo de conseguir que la competición femenina elevara aún más su nivel, la tercera edición del torneo femenino de El Espinar tendrá 25.000 dólares en premios, tal y como aseguró Virginia Ruano durante la presentación del cartel anunciador del torneo espinariego.



Pero, para conseguirlo, el trabajo a realizar debía tener una doble vertiente, la económica, y la de infraestructura. En el primer apartado, el apoyo de los patrocinadores del Open Castilla y León fue fundamental para conseguir elevar esa dotación en premios, que a su vez iba a poder permitir el poder contar con un grupo de tenistas de un nivel mayor, convirtiéndose en uno de los pocos torneos europeos en pista dura, fuera de los 'grandes', que alcanza ese nivel.



Solucionado el primero de los apartados, el segundo no era menos complicado, ya que la ITF no iba a permitir que uno de sus torneos femeninos de mayor categoría en el plano europeo fuera a disputarse de nuevo en dos sedes. En ese apartado, el Open Castilla y León fue tirando del crédito ganado durante años ante los organismos que rigen el tenis internacional, pero el crédito no es inagotable, y aunque la buena voluntad y disposición del Ayuntamiento de Segovia con el torneo ha sido una constante a la hora de cedes las pistas de Madrona, la necesidad de ampliar la infraestructura del Complejo Deportivo de la Estación de El Espinar se hacía cada año más urgente si se pretendía mantener el torneo femenino.



Así, en vista de que la construcción de dos nuevas pistas se presentaba como un imposible, la organización del Open se propuso encontrar una solución, y de momento la intención es la de reformar las dos pistas de la Urbanización Río Moros, las primeras en las que se hizo el torneo, a la espera de que pueda construirse en un tiempo récord la nueva pista.



Todo apunta a que habrá torneo femenino en una sola sede, aunque nada hay completamente seguro sobre este particular. Lo cierto es que, a día de ayer, el Ayuntamiento de Segovia no ha recibido comunicación alguna del Open Castilla y León solicitando las pistas de Madrona para las fechas del torneo.

