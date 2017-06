Nuevos vientos en el Quintanar

Un componente del CD Quintanar defiende una jugada ante el control de balón de un rival durante un partido de la Liga Nacional juvenil. / KAMARERO

El cuidado de la base en el deporte es crucial. La cantera es el pilar sobre el que se sostiene el futuro. Los años de las categorías inferiores son dónde se forjan jugadores y personas. Eso lo sabe bien el CD Quintanar Palacio, que lleva más de tres décadas formando deportistas. Finalizadas las ligas regulares, la entidad segoviana ya trabaja de cara a la próxima temporada. El primer movimiento ha sido la salida del técnico Diego Yepes, que dirigía a la plantilla juvenil de Nacional.



El entrenador vallisoletano ha puesto punto final a su etapa en Segovia después de tres campañas. “Me he desvinculado del club. He cumplido un ciclo y tanto ellos como yo necesitábamos un cambio. Estoy muy agradecido al Quintanar por todo lo que me ha dado”. Todavía es pronto para decidir el siguiente paso en su carrera. Hace unos días perdió a su madre y parece que tiene claro dónde desarrollará su faceta como dirigente: “Ha habido contactos con algún equipo segoviano, pero en estos momentos haré vida en Valladolid y ayudaré a mi padre -Francisco Javier Yepes- al frente del CD Rioseco (de Provincial). Llevo casi diez años en el fútbol base y quiero dar el salto a la categoría absoluta”. El sustituto de Yepes al frente del banquillo parece que será Ignacio Martín, secretario del club, que competirá en Regional.



El curso del juvenil Nacional no fue el deseado. El objetivo enmarcado era la permanencia y finalmente el conjunto no logró mantenerse. A pesar de no conseguir el montante de puntos necesarios para continuar un año más en la misma competición, la plantilla ofreció una buena imagen. El propio Yepes hace balance: “Digamos que la campaña fue poco positiva. Desde un principio sabíamos que iba a ser difícil salvarnos. Los chavales trabajaron muy bien y no podemos reprocharlos nada. Plantamos cara a conjunto de la zona alta y, si miramos los resultados, vemos que en muchos encuentros perdimos de un solo gol. Nos faltó experiencia. Luego sufrimos un cúmulo de lesiones que nos costó mucho suplirlas al mismo nivel. Aún así estuvimos luchando hasta la antepenúltima jornada”.



Algunos de sus pupilos ya se pasan de categoría y Carlos García, Ibai Cornejo, Juan Núñez o el portero Álvaro Celiz serán algunos los hombres que sondeen los planteles de la categoría sénior. “La estructura del equipo es de diez y la filialidad que hay firmada con el CD La Granja puede ser clave para que estos jugadores entren en una competición tan importante como la Regional de Aficionados. Éste año hemos visto a Rogero o a Alcubilla, que han rendido a un buen nivel”, explica.

