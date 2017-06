El Procurador del Común pide una regulación local para los socorristas

Los socorristas de toda la Comunidad presentaron una queja conjunta ante el Procurador del Común. / LARA MAZAGATOS

Más de 200 socorristas de Castilla y León suscribieron una única queja ante el Procurador del Común por la posible existencia de deficiencias en la seguridad de las piscinas públicas. Según se manifiesta en el escrito de queja, en el periodo estival las piscinas presentan un gran nivel de ocupación y, sin embargo, sólo cuentan como personal encargado para hacer cumplir las normas de las mismas con los socorristas, que en la mayoría de las ocasiones deben intervenir en los altercados entre usuarios, desatendiendo así sus funciones específicas y sin contar con el respaldo de la Policía local (Guardia Civil) o, eventualmente, de la seguridad privada con la que cuente la instalación.

Se desprende de la reclamación presentada que estas situaciones son cada día más frecuentes en las instalaciones deportivas públicas de la Comunidad y suponen un incremento del peligro para la totalidad de los usuarios de las piscinas, lo que se agrava con la inexistencia de normativas sancionadoras (ordenanzas o reglamentos) que permitan la imposición de multas y puedan disuadir a los usuarios del incumplimiento de las recomendaciones del servicio de socorrismo.

Iniciada la investigación oportuna, se solicitó información a todos los municipios de más de 5.000 habitantes en Castilla y León y al examinar los informes que las entidades locales han remitido al Procurador se constató como 28 ayuntamientos cuentan con una Reglamentación específica de sus instalaciones deportivas y en dos casos, la estaban elaborando.

La mayoría de las entidades locales cuentan únicamente con normas de funcionamiento de las piscinas públicas que contienen la información mínima que se ofrece, en forma de consejos a los usuarios de piscinas públicas o recomendaciones para los titulares de estas instalaciones, desde la página web de la Consejería de Sanidad de la Junta, que no establece ningún régimen sancionador.

Otros 20 ayuntamientos afirman no contar con ninguna reglamentación local, aunque en algún caso se efectúan referencias genéricas a la utilización de las instalaciones deportivas públicas en las normas de convivencia ciudadana. Los restantes no facilitaron una respuesta concreta a esta cuestión.

Tanto las administraciones locales que cuentan con reglamento de uso de sus instalaciones deportivas como las que carecen de dicha regulación señalan que en caso de incidente grave avisan a la Policía Local, o a otros Cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y/o Policía Nacional). Sin embargo son muy pocos los que indican que se incluyen estas instalaciones públicas en las rondas diarias que efectúan estos agentes.

Por todo ello el Procurador del Común ha emitido una sugerencia a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes en el que se insta a crear una reglamentación local de organización y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales o, al menos, de las piscinas públicas; mayor clarificación de las funciones de los socorristas; y un incremento de la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad en dichas instalaciones.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.