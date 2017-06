Folk Segovia afronta nueva etapa con los mismos escasos recursos

El programa ha sido presentado por el director, Jaime Lafuente, acompañado por su antecesor hasta el año pasado, Luis Martín y responsables municipales y de la Fundación Don Juan de Borbón ./ KAMARERO

Folk Segovia alcanzará este año su 34ª edición y lo hace con la misma vocación con la que nació hace más de tres décadas, hacer suyas las calles segovianas con la música de raíz. En esta ocasión lo hará durante cinco jornadas, del 28 de junio al 2 de julio, en las que por sus diferentes escenarios pasarán grupos de propuestas muy diversas, manteniendo la línea de siempre, porque como comenta el nuevo director, Jaime Lafuente, “por suerte la música folk no es reducida en formatos, ofrece desde lo más tradicional a experimentos continuos que se van haciendo, algunos más afortunados que otros”.

Lafuente reconoce que los ajustes presupuestarios por los que el festival pasa en los últimos años “obligan a no traer a ningún artista consagrado; ya me gustaría a mí poder traer a algún artista con mucho renombre pero no nos queda más remedio que buscar gente de calidad pero menos conocida. En la historia del festival, ha pasado, por ejemplo cuando vino Kepa Junquera, que no lo conocía nadie y luego se ha convertido en uno de los grandes del folk no ya nacional sino europeo y mundial. Esperemos que alguno de los que viene, dentro de cinco años, digamos 'hombre, ese estuvo en Folk Segovia y mira ahora que famoso se ha vuelto'. Seguro que eso va a suceder”.

Ha tomado las riendas de Folk Segovia este año, aunque estuvo durante varias ediciones colaborando con quien es fundador e impulsor durante las últimas décadas, Luis Martín, que ha querido acompañarle en la presentación del programa, junto a la alcaldesa, Clara Luquero, la concejala de Cultura, Marifé Santiago y Teresa Tardío, coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón, principal patrocinadora del evento.

El festival cuenta este año con una aportación económica de 26.171,90 euros (sin incluir IVA) de la Fundación Don Juan de Borbón, 1.000 euros de la Diputación Provincial de Segovia y 1.250 de la AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), a lo que se sumarán los ingresos por publicidad (el festival edita una revista con anuncios publicitarios) y los procedentes de la venta de entradas.

En definitiva, los ingresos fijos no alcanzan los 30.000 euros, por lo que el director, aprovechando la presencia de la alcaldesa, que preside la Fundación Don Juan de Borbón, comentó en la rueda de prensa que “hay que ir pensando ya en una aportación un poco mayor porque así es muy difícil mantener el prestigio del festival”.

En este sentido, aunque sostiene que “hablar de Folk Segovia fuera, en el mundillo del folk, es hablar de uno de los tres festivales fundamentales que se hacen en España pero no está al mismo nivel en presupuesto”. Más adelante indicó que entre los que cuentan con un prestigio similar al del festival segoviano “ninguno baja de 70.000 - 80.000 euros y alguno supera los 100.000”, según la información que maneja.

La alcaldesa admite que es “un presupuesto modesto” y, por ese motivo, considera que “hay que reconocer, a Luis sobre todo —por Luis Martín, director hasta el año pasado—, que en los tiempos difíciles ha conseguido mantener el barco a flote y boyante con recursos muy escuetos”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Segovia patrocina directamente el concierto que ofrecerá Nuevo Mester de Juglaría en el Azoguejo el día 29 de junio, festividad de San Pedro, durante las fiestas de la ciudad, e incluido en la programación de Folk Segovia. Otras entidades que contribuyen para la participación de grupos de sus provincias son las Diputaciones de Albacete, Guadalajara y Salamanca, así como la Generalitat de Cataluña, según informó Lafuente.

Algunos de estos grupos participarán en los pasacalles que tendrán lugar en el centro histórico, entre las doce del mediodía y las dos de la tarde. Este año los protagonizarán más formaciones que nunca y, como novedad, una selección de la Escuela de Folklore Plaza de Castilla amenizará un baile vermut en la Plaza Mayor el sábado 1 de julio.

Para la plaza de San Martín se han reservado el programa dos conciertos vespertinos, viernes y sábado, a las 20.15 horas, el día 30 el de los cuellaranos Pepe Colás y Los Punkifolkis, una apuesta divertida con sonidos alternativos a partir de la tradición castellana, y la música celta de Highlanders.

SORPRENDERÁ El nuevo director afirma que “algunos de esos experimentos” que periódicamente surgen en el ámbito del folk podrán descubrirse este año entre la programación del festival segoviano, “y creo que van a sorprender”, añade.

Reconocimiento a la labor de Luis Martín. La emoción rondaba por la Sala de la Biblioteca de la Casa Consistorial durante la presentación del programa de la 34 edición de Folk Segovia, e inevitablemente algunos ojos acabaron humedecidos y hasta se escucharon voces entrecortadas al hablar de quien ha sido su director en todas las anteriores ediciones. Empezó la alcaldesa, Clara Luquero, indicando que, aunque el festival homenajea al periodista Alfredo Matesanz de forma merecida, también lo puede hacer con Martín y añadió “todo llegará”, aunque Jaime Lafuente, que ha cogido las riendas de la dirección, apuntó que “no se deja”. La concejala de Cultura, Marifé Santiago, tuvo también palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia el músico segoviano, que hizo extensivo al resto de las personas que han formado y forman parte del equipo del festival, mientras Teresa Tardío, de la Fundación Don Juan de Borbón, comentó la larga y estrecha relación que le une con Martín, a quien se refirió como “mi gran amigo, mi gran hermano mayor”. Intervino entonces el propio exdirector de Folk Segovia, que en esta edición todavía colabora, para expresar gratitud a la ciudad, no solo por Folk Segovia sino también como integrante del grupo Nuevo Mester de Juglaría. “Puedo presumir con mucho orgullo de ser de esta ciudad y lo he pregonado siempre, es una exquisitez que no se da en otros sitios, Segovia es una ciudad cultural por antonomasia y en lo que hemos podido contribuir… pues ahí donde hemos ido el festival ha tenido un reconocimiento internacional y en muchos sitios lo hemos representado, así como a la ciudad”, afirmó antes de recibir los aplausos de los presentes.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.