La vicepresidenta de la Bolsa anima a las medianas empresas a cotizar

Víctor González, director de UNED Segovia, Margarita Prat, vicepresidenta de Bolsas y Mercados, y el concejal José Bayón. / KAMARERO

Desde hace once años, Bolsas y Mercados Españoles creó unos mercados bursátiles alternativos destinados a las pequeñas y medianas empresas, para que también puedan cotizar o emitir obligaciones y bonos. Se trata de una oportunidad para que estas pymes se den a conocer en el mundo económico y diversifiquen la financiación empresarial, de modo que no dependan sólo de los bancos. Así lo explicó ayer la vicepresidenta de Bolsas y Mercados Españoles, Margarita Prat, en la segunda sesión de las jornadas ‘Economía a tu alcance’, organizadas por el Ayuntamiento y el centro asociado de la UNED en Segovia.

Prat comenzó su intervención explicando los cambios de la Bolsa española en los últimos años, recordando que se trata de una sociedad anónima, no de un ente público, y “ese cambio ha supuesto algo completamente innovador incluso a nivel mundial”. “Igual que los accionistas piensan bien o mal de Iberdrola o del Banco Santander, también piensan bien o mal de la Bolsa y ahí tenemos una especie de doble papel, porque nosotros gestionamos la contratación de las demás, pero también a nosotros nos evalúan”, añadió.

Actualmente, la evaluación es positiva, dijo, porque “la Bolsa es una empresa muy innovadora y, en contra de lo que la gente cree, es una empresa tecnológica, es decir, la esencia de la empresa es la tecnología. La tecnología se usa para comprar y vender cosas, en este caso títulos y valores, pero realmente lo que da valor a la empresa es la gran cantidad de innovación tecnológica, toda hecha dentro de la empresa y toda hecha en España”.

Y entre sus innovaciones está la creación de dos mercados nuevos dedicados a las pymes. Por un lado, Prat explicó que “las pequeñas y medianas empresas pueden cotizar en Bolsa cumpliendo ciertas condiciones, porque hay un mercado sólo para pymes”. Para poder entrar en este mercado, “tienen que tener un tamaño mínimo, haber tenido beneficios varios años y ser empresas en expansión, es decir, que se dediquen a algo más o menos innovador y que tengan unas vías de crecimiento”, señaló.

Posteriormente a este mercado, continuó, “se creó el mercado alternativo de renta fija para emisión de obligaciones y bonos, también de pequeñas y medianas empresas, tirando más bien a medianas, pues se exigen al menos ventas por 2 millones de euros anuales sostenibles”.

Estos dos mercados, a veces desconocidos, pueden resultar interesantes en Segovia, apuntó Prat. Y es que en la provincia hay un centenar de empresas que podrían entrar en ellos, ya que su facturación supera los 2 millones de euros al año. El listado es amplio y de campos muy diversos, ya que, por ejemplo, Ontex Peninsular con sus productos de higiene íntima llega a los 95 millones y Distribuciones Alimentarias San Lorenzo, con sus productos congelados, casi alcanza los 5 millones de euros.

Prat animó a todas estas empresas a participar en los mercados alternativos de la Bolsa, “siempre y cuando se lo tomen en serio, porque para poder salir a cotizar tienes que cumplir una serie de condiciones y de vez en cuando te encuentras que hay empresas que las quieren falsear un poco para acceder por el camino corto”. “Hay que tener unas condiciones mínimas, pero sí que compensa —aseguró—, porque estar cotizando les da muchísima visibilidad dentro del mundo económico español; y, por otra parte, les ayuda a incrementar capital cuando lo necesitan —en el año 2016 hubo 25 ampliaciones de capital entre las 39 empresas que cotizan—, y eso es dinero que a las empresas les llega de otra forma”.

Algo importante también, insistió, ya que “el objetivo básico de estos mercados, lo mismo el de renta fija que el de Bolsa, es diversificar la financiación empresarial y que no dependan sólo de los bancos, porque con la crisis la dependencia bancaria fue un problema”.

“Yo creo que no faltan empresas innovadoras en España, las empresas nacen pequeñitas y luego crecen. Hay bastante innovación y poco a poco van alcanzando el nivel para meterse en este mercado (...) No hace falta ser innovador en la última tecnología, puedes ser innovador en tu espacio siempre y cuando ese espacio tenga un mercado”, concluyó.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.