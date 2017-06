Unos 400 profesionales debatirán en Segovia sobre educación mediática

Juan José Garcillán, Alba Torrego, Alfonso Gutiérrez, Agustín García Matilla y Alejandro Buitrago. / KAMARERO

“Las relaciones inevitables de los medios con la educación, a lo primero que han dado lugar es a decir en las escuelas que se puede aprovechar el potencial para enseñar de la televisión ya en antiguo, de los ordenadores… eso es la utilización de las TIC de los medios como recursos didácticos. Pero eso no hay que confundirlo con la educación mediática, una cosa es educar con los medios y otra muy distinta es educar para los medios, educar para vivir en la sociedad de la información, en la sociedad digital, y eso es la educación mediática”. Así explica Alfonso Gutiérrez Marín, profesor de la facultad de Educación, la importancia de la educación mediática en la actualidad, cuando vivir ‘enganchado’ continuamente a un dispositivo tecnológico conectado a internet es casi inevitable.

Y alrededor de 400 profesionales procedentes de tres continentes debatirán sobre este asunto en el III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital, que se celebrará en el campus María Zambrano entre el 15 y el 17 de junio.

“En realidad, la educación mediática no es que sea una parte de la educación obligatoria que todos necesitamos en la sociedad de la información, es que la educación obligatoria que todos necesitamos hoy en día tiene que ser mediática, en el sentido de que los medios y la tecnología están presentes en nuestra vida y que no tiene sentido estar estudiando el arte del siglo XV y olvidando las necesidades que va a tener el individuo al que se supone que estamos educando en su vida futura en la sociedad”, aseguró Gutiérrez Martín en la presentación del evento.

“Y no digo que la historia del siglo XV no sea importante —añadió—, sino que no podemos olvidar que la educación está para atender las necesidades de los educandos y los educandos, chavales o mayores, hoy día necesitan saber cómo estar con los medios, qué importancia tiene el móvil en su vida, saber qué supone tener un perfil en Facebook, dónde va esa información, saber cómo los medios crean significado o cómo crean sus informativos”.

Pero, al mismo tiempo, “los propios medios deben de ser conscientes de su potencial educativo, de cómo educan, porque lo que piense un niño de las relaciones interpersonales de pareja, por ejemplo, puede depender mucho más de que vea o no ‘First Dates’ o programas de este tipo que de la formación que se le dé en la escuela y la educación mediática tiene que abordar esa problemática, la función de los medios como agentes informativos y la función de otros agentes educativos, como padres o profesores, de prepararles para convivir con esos medios”. “En esta batalla hay que conseguir la alianza entre los profesionales de la educación y de la comunicación”, puntualizó.

Por ello, “el objetivo final del Congreso es dar a conocer este aspecto de la relación entre educación y medios, lo que sería la educación mediática. Educación mediática que no sería posible sin desarrollar una cierta competencia digital que estaría más centrada en el manejo de los medios, pero no sólo en el manejo, sino en la utilización, saber cómo, cuándo y dónde deberían utilizarse y cómo, cuándo y dónde no deberían utilizarse. Parte de la educación mediática debería cubrir, por ejemplo, algo tan sencillo como si procede o no estar comiendo en familia con los móviles encima de la mesa”.

Este Congreso, en el que se darán cita personalidades de este campo de universidades y entidades de medio mundo, basará sus ponencias sobre los temas abordados en la fase virtual, que se celebró en mayo y contó con unos 1.700 participantes, sobre de Latinoamérica. Entonces quedó clara la necesidad de abordar cómo influyen estas nuevas tecnologías y el estar siempre conectado en el aprendizaje de las nuevas generaciones, ya que niños y jóvenes “están en un punto del ciberespacio y otra persona les puede controlar desde una pantalla”, algo de lo que en muchas ocasiones no son conscientes.

Y esto puede ser preocupante, porque según explicó Juan José García Matilla, decano de la facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, hay jóvenes que “consumen a través de varias pantallas contenidos hasta 14 horas al día”, es más, hay jóvenes que reconocen que “no se desenganchan nunca”, aseguró.

Habrá unas jornadas previas con actividades abiertas a toda la sociedad

Para que el III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital no se quede sólo en el ámbito académico, sino que tenga repercusión en toda la sociedad segoviana, durante los días previos se celebrarán distintas actividades abiertas, a través de experiencias didácticas que correrán a cargo de algunos de los profesionales que participan en el evento, explicó Alba Torrego, profesora de la Facultad de Educación y coordinadora de la Fase Pre-Congreso.

Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Segovia y la Universidad de Valladolid pusieron en marcha en mayo el programa ‘Aprender en compañía’, desarrollado en varios centros educativos de la ciudad: Elena Fortún, Eresma, San José, Villalpando, Fray Juan de la Cruz y Nueva Segovia.

El próximo martes, día 13, en La Cárcel_Centro de Creación, se debatirá sobre el fenómeno de YouTube y la influencia que tiene en la educación informal y el potencial que presenta para el aprendizaje.

El mismo día, a partir de las siete de la tarde, tendrá lugar la proyección de ‘Death by desing’, un documental en el que “se abordan los problemas medioambientales que genera el uso de nuevas tecnologías, porque los ordenadores, los teléfonos móviles... también generan polución y contaminación”, explicó Alejandro Buitrago, profesor de la Facultad de Educación y coordinador de la Fase Pre-Congreso.

Por último, el miércoles, día 14, se llevará a cabo en el instituto Giner de los Ríos una proyección de cortometrajes de la Asociación Pantallas Sanas, que analiza las relaciones entre los jóvenes y las nuevas tecnologías.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.