Un equipo de jugones

Álex Fuentes trata de superar la entrada de un jugador del FC Barcelona B en un momento de un partido disputado en Segovia. / KAMARERO

Poco a poco el trabajo que va realizando el Segovia Futsal de cara a conseguir una plantilla competitiva, más un presupuesto igual de competitivo (dentro de la modestia) en la Primera División, va tomando cuerpo, y como lo uno suele ir ligado a lo otro, el club va encontrando la manera de ir confeccionando una plantilla de ciertas garantías para poder afrontar un más que complicado año del debut en la máxima categoría del sala nacional.

En ese apartado deportivo, el Naturpellet dio a conocer la renovación de Álex Fuentes, con lo que hasta la fecha son cinco jugadores los que han confirmado su continuidad en la plantilla segoviana. Cidao, Borja Blanco, Álvaro López, Buitre y ahora Álex Fuentes aseguran la línea de trabajo que viene desarrollando Diego Gacimartín. Así, el jugador del Naturpellet señaló que “tenía claro desde el primer momento que me quería quedar, aquí soy feliz y me siento muy a gusto”, y reflejó la dificultad que tendrá el reto de la Primera División, “pero estoy convencido de que saldremos adelante con nuestro trabajo”.

Hasta la fecha, la única baja confirmada es la de Chus, mientras que hay otros componentes de la plantilla con los que se está a la espera de que se vayan desarrollando los acontecimientos. Son los casos de Carlos Muñoz y sobre todo, de Alvarito, que sigue manejando una serie de ofertas que económicamente mejoran a la que le ofrece Segovia, por lo que el club se encuentra a la espera de que el ala tome una decisión para poder obrar en consecuencia.

Además, los rumores sitúan a Juanfran en la órbita del Plásticos Romero Cartagena, que se ha hecho con los servicios del ‘ex’ del Caja Segovia, José Carlos. Otro de los jugadores que vistieron la elástica segoviana, y que en algún momento llegaron a ‘sonar’ para el Naturpellet, Antoñito, jugará la próxima temporada en el Levante que dirigirá David Madrid.

En el capítulo de las altas, el Naturpellet ya anunció la llegada de Sergio ‘Nichi’ al equipo, y tiene pendiente anunciar la del ala zurdo procedente del Cartagena, Rodrigo López. Por lo tanto, el Naturpellet tiene más de la mitad de su plantilla de Primera División confirmada, pero aún le quedan cerrar algunas renovaciones, y esperar a que el mercado de fichajes se vaya dinamizando. No hay que olvidar que la competición en la Primera aún no ha finalizado, ya que Inter y Barça aún tienen que dirimir el campeón de Liga, por lo que las bajas de los equipos de referencia en la categoría, que son los que verdaderamente dan movimiento al mercado, aún están por confirmar.

En el apartado económico, el Segovia Futsal reforzó aún más los lazos que mantiene con su patrocinador principal, Naturpellet. Tanto es así que el logo de la empresa segoviana ha pasado a formar parte del escudo del club, que en la jornada de mañana presentará a otro de sus patrocinadores importantes, Domino’s Pizza. Aún queda una distancia grande para cerrar el presupuesto, pero paulatinamente se van sumando los apoyos, sean de un buen montante económico, o algo más modestos. Sin ir más lejos, el club ya suma doscientos abonados, y aún restan más de tres meses para que comience a competir.

