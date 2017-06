El Ayuntamiento da por finalizado y cerrado el ARU de San José

Una de las actuaciones de urbanización ejecutadas en el barrio de San José gracias al ARU. / KAMARERO

El Ayuntamiento da por finalizado y cerrado el programa del área de regeneración urbana (ARU) de los barrios de San José y El Palo Mirasierra, después de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya resuelto el expediente correspondiente a la subvención concedida, que no se ha aplicado en su totalidad, lo que supone dejar sin efecto una partida de 140.947,27 euros reservada este año en el presupuesto municipal para este programa. Las cuentas municipales incluían en total 312.885 euros para actuaciones de urbanización dentro de este ARU.

El pleno aprobó la medida con la abstención de UPyD e Izquierda Unida pero la portavoz del Grupo Popular, Raquel Fernández, consiguió arrancar a la edil de Patrimonio Histórico y Turismo Claudia de Santos , el compromiso de que la Concejalía haga un balance del resultado de los programas de rehabilitación.

Fernández argumentó que estos programas han supuesto una de las principales inversiones en la ciudad en los últimos años, si no la más elevada. En este sentido ofreció algunos datos sobre el ARU de San José-El Palo Mirasierra, como que entre todas las administraciones públicas la inversión programada podía haber alcanzado los ocho millones pero dos no han llegado a gastarse porque no se han llevado a cabo las actuaciones, mientras que en el ARU de Canonjías la cantidad total ascendía a 6,8 millones cuando se presentó pero han sido 4,4 los que no se han llegado a invertir. En total, según las cuentas de esta concejala, de una inversión´n superior a los trece millones, siete no se han utilizado.

101 VIVIENDAS Por su parte, De Santos hizo un relato del desarrollo de este programa de regeneración urbana y concluyó recordando que se han rehabilitado en total 101 viviendas en San José, lo que supone “el cien por cien de ejecución en los objetivos de rehabilitación, el primer caso en Cast illa y León de un éxito total”, mientras que la ejecución del programa completo, incluyendo actuaciones de urbanización, ha superado el 95%, según indicó la edil del equipo de Gobierno.

confirm a la concesión de la subvención pero el dinero de la Junta no se pone a disposición de las arcas municipales hasta febrero de 2016. La concejala recalcó que, mientras tanto, transcurrió casi un año de espera y el De Santos, que considera que se ha cumplido el objetivo y que hay que liberar el dinero presupuestado para este año, también informó de que el convenio entre las administraciones participantes se firmó el 29 de abril de 2015. El 13 de octubre de ese mismo año sea la concesión de la subvención pero el dinero de la Junta no se pone a disposición de las arcas municipales hasta febrero de 2016. La concejala recalcó que, mientras tanto, transcurrió casi un año de espera y el Ayuntamiento no pudo empezar a trabajar en este programa de regeneración hasta bien avanzado 2016, cuando "por indicación verbal de la Junta se adaptan las anualidades a lo que efectivamente se va a ejecutar en rehabilitación".

El expediente de la Consejería hace referencia al “incumplimiento parcial de la subvención directa concedida al Ayuntamiento de Segovia” pero la responsable municipal comentó que ocurre lo mismo que cuando alguien “con un proyecto de obra en la mano no sabe lo que se va a ejecutar exactamente”y añadió que “con una diferencia de 0,25 euros también se habría incumplido”.