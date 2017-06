Cultura asegura que no se repetirá el incidente de la sala de estudio

La concejala de Cultura, Marifé Santiago Bolaños, asegura que “no volverá a pasar” el incidente que se produjo el pasado sábado cuando los usuarios de la sala de estudio encontraron cerradas las puertas del Centro Cultural de San José donde decenas de jóvenes preparan sus exámenes estos días. Las puertas del centro cultural fueron abiertas una hora después del horario previsto, tras la insistencia de las personas que esperaron formando una fila que subía por la calle Tomasa de la Iglesia hasta superar el cruce con la calle Atenas.

La concejala lamenta lo ocurrido si bien precisa que no es atribuible al Ayuntamiento ya que se debe a un “imprevisto” que surgió a un operario en su primer día de trabajo.

La representante municipal han explicado que ese día se incorporaba “un operario nuevo”, de los que cubren el tiempo que completa los horarios de los funcionarios habituales, y a “última hora tuvo un imprevisto que no pudo resolver”. Por la noche se incorporó y “todo fue bien”, “se ha excusado muchísimo” y “le hemos dicho que no puede volver a pasar y no pasará, seguro”, explica Marifé Santiago.

