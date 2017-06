Enrique Alarcón es elegido nuevo Responsable General de Frater España

Basilisa Martín, anterior responsable de Frater España, entrega a Alarcón una maceta como símbolo del relevo al frente de la fraternidad./ m.g.

El manchego Enrique Alarcón García es desde ayer el nuevo Responsable General de Frater España tras ser elegido por la XLI Asamblea General celebrada en Segovia, sucediendo en el cargo a la segoviana Basilisa Martín, que ha ejercido esta responsabilidad en los últimos años. La candidatura de Alarcón resultó la vencedora en la votación celebrada en la mañana de ayer, al alcanzar más apoyos que la encabezada por Manuel Rodríguez.

Con casi cuatro décadas de trabajo en la fraternidad, en las que ha pasado por distintas responsabilidades siempre ligadas a esta organización, Alarcón aseguró tras ser elegido que asume este reto "con muchísima humildad, porque es una tarea de pleno servicio donde hay que estar atento a las necesidades de la Frater desde las más grandes hasta los más pequeños detalles de cada equipo en cada zona y cada pueblo".

El nuevo responsable de Frater es la cabeza del nuevo Equipo General de Frater España formado por Blas López como secretario, Ana Quintanilla al frente del área social, Francisco San José del de formación y Teresa García del de Ocio. Además, contará con la colaboración del nuevo consiliario general, el sacerdote Antonio García, que ocupará el lugar del sacerdote segoviano José María López, que deja esta actividad.

Alarcón aseguró que dará a su gestión un toque "manchego y quijotesco" en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad no sólo en la sociedad, sino en el seno de la Iglesia, donde Frater quiere ocupar el protagonismo que merece este colectivo.

Así, señaló que en la Iglesia "hay que reivindicar muchas cosas, no sólo acabar con las barreras físicas, sino también con las mentales que están frenando el protagonismo que merecemos como personas evangelizadoras". Así, destacó el debate suscitado en la asamblea de Segovia sobre el papel de Frater en la Acción Católica, y recordó que los discapacitados y enfermos "no sólo somos sujetos pasivos receptores de ayuda, sino elementos evangelizadores con personalidad propia.

En el ámbito social, Enrique Alarcón indicó que Frater mantiene líneas de trabajo con plataformas y colectivos reivindicativos, y señaló que en los próximos años "seguiremos denunciando lo que haya que denunciar y apoyando cualquier iniciativa a favor de los derechos sociales".

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.