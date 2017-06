/ Francisco Javier Sáez Frayssinet.

Jiirrisss. Aquel vencejo rozó, en vertiginoso vuelo, las paredes del convento junto a los jardines del Salón.

— Mirlo - ¡Vaya susto que me has dado! replicó el mirlo a esa exhalación volante. Podíais hacer menos ruidos estridentes, que parecéis aviones a reacción.

— Vencejo. Es nuestra forma de expresar la alegría por haber llegado a Segovia para dedicarnos a las lides del amor y la reproducción.

— M - Podíais aprender de nuestros melodiosos cantos para expresar vuestra felicidad.

— V - No seas presuntuoso, que tampoco cantáis tan bien. Son más virtuosos los ruiseñores.

— M - Tenemos estilos diferentes, como el barítono o la soprano. Cada uno tiene su personalidad y se expresa como quiere.

— V - Los ruiseñores cantan todo el día e incluso en la noche

— M - Pero solo lo hacen en primavera - verano, nosotros cantamos todo el año. ¿Por cierto, cuándo habéis llegado? Porque el 12 de abril alguien os vio escudriñando los cielos por el acueducto...

