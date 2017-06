«Al principio, las mujeres tenían que pedir permiso a los maridos y dejar la comida hecha para que no se enfadara… hoy, no piden permiso, son más independientes»

FOTO: KAMARERO

FEMUR comenzó su historia en el año 1991 y hoy cuenta con más de 500 mil mujeres, en España, repartidas por las 17 Comunidades Autónomas. Cada año, al acercarse el verano, como una cita más, cotidiana y esperada, nuestras calles se llenan de colores y olores especiales: Jabones artesanales, mermeladas, azafrán o pulpo porque, en Segovia no comprenderíamos esta cita sin la presencia de la "pulpeira" que nos trae sabores de otras tierras.

Cada año, desde hace unos cuantos, (porque en esta ocasión alcanza su XX edición), abre su puerta la Feria Internacional de la Mujer Rural, PRONATURA (productos naturales y de primera necesidad) que se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio de 2017 y como cada año, veremos, escucharemos y leeremos a Juana Borrego, salmantina o charra de nacimiento pero, a estas alturas, segoviana de corazón, hablar sobre las mujeres rurales, sus problemas, su hoy, y su mañana.

Cuando una cifra redonda se acerca, cuando pese a que nos lo diga la canción no nos creemos que, "20 años no son nada", sacamos brillo al espejo retrovisor y hacemos un ejercicio de memoria charlando con la Presidenta Nacional de FEMUR (Federación Nacional de la Mujer Rural) sobre esta asociación, el esfuerzo empleado y… ¡los recuerdos que no se pueden borrar!

— ¿Cómo fue el principio de FEMUR? ¿De donde surge la idea?

— La idea de formar una Federación fue un poco especial. Cuando en 1983 me nombraron Alcaldesa de Hontalbilla y vi que las mujeres no salían de sus casas y no tenían ninguna comunicación, decidí hacer la primera asociación para crear, posteriormente, una federación provincial. Para ello fui conociendo un poco más los pueblos de los alrededores. Poco a poco, lo fuimos consiguiendo pero, llegó Loyola de Palacio (senadora y diputada por Segovia, ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión Europea) y dijo que por qué no se hacía una asociación a nivel nacional puesto que era importante el poder agrupar a todas las mujeres y luchar por un desarrollo rural sostenible a nivel nacional...

