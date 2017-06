La Gimnástica Segoviana y el Unami CP firman un convenio de filialidad

El presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, y el del Unami CP, Francisco Andray, sellando el acuerdo. / A.M.

La Gimnástica Segoviana, de Segunda División B y el Unami CP, de la Liga Regional de Aficionados, llegaron a un acuerdo de filialidad. Con este convenio deportivo, muchos de los juveniles que militaron en la Liga Nacional del conjunto azulgrana durante la recién finalizada temporada podrán jugar en la plantilla de la Regional que dirige el técnico Barto. La rubrica entre ambas entidades se hizo oficial ante los medios de comunicación en el campo de fútbol de La Albuera con el clásico apretón de manos entre los presidentes Agustín Cuenca y Francisco Andray.



“Con ésta unión gana la Segoviana, gana el Unami y gana el fútbol segoviano. Queremos trabajar juntos y dar el sitio que merece a la generación de juveniles tan prometedora que viene para que vayan cogiendo experiencia en la categoría absoluta”, explicó Cuenta. Por su parte, el presidente del Unami, señaló: “Desde nuestro club entendemos que es el momento adecuado para dar el paso al frente. No podemos desperdiciar el talento que hay en Segovia. Llevábamos tiempo madurando la idea y, aunque la Gimnástica no hubiera ascendido, lo hubieramos llevado a cabo también. Trabajaremos de la mano ésta campaña y esperamos continuar, pero eso irá en función de los resultados obtenidos”.



A su lado estuvo Barto, que desgranó el plano técnico del nuevo proyecto. “Con el convenio sellado, la Segoviana podrá completar sus entrenamientos con componentes del Regional. Nunca ha habido un acuerdo de este tipo y creo que llega con retraso”; y subrayó: “Esto puede ser un puente para muchos futbolistas”.



La pretemporada de su plantilla echará a rodar con el inicio del mes de agosto. Para la primera sesión, el entrenador espera contar con un número importante de componentes: “En principio, tenemos la puerta abierta a todos. Las sesiones de verano son duras y veremos cómo se van adaptando a la categoría. Por otro lado, hay que recalcar que el Unami no quedará como un equipo sub 23. Constituiremos un plantel con gente experimentada en la competición e integrantes jóvenes”; y aseguró: “No vamos a dejar de lado al fútbol base del Unami. Durante éste curso cinco o seis juveniles ya entrenaban en la primera plantilla y varios debutaron en la Regional. La idea es seguir apostando por ellos y ser fieles a nuestra filosofía

