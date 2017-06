Segovia rinde homenaje al producto que une cocina y cultura

Tras trinchar el plato, los cocineros y los participantes lanzaron gozosamente al aire los platos cumpliendo con la tradición. / kamarero



Con la clarividencia de quien conoce y ama su tierra, Nuevo Mester de Juglaría dedicó al cerdo y a la cultura emanada de este singular animal del que se aprovecha todo uno de sus mejores trabajos discográficos, y quizá sin pretenderlo directamente, abrió la senda por la que desde hace cinco años discurren los profesionales de la hostelería para honrar a la ilustre cría que llena de sabor y fiesta las mesas en las más destacadas celebraciones. Así, un año más, el Acueducto fue mudo testigo de la fiesta de Exaltación del Cochinillo que la Asociación de Camareros organiza en honor del plato estrella de la gastronomía segoviana y castellana, en el que cerca de una treintena de restaurantes llevaron a los pies del monumento romano una amplia muestra de aquellos "cochinillos serranos que en estas tierras se crían", tal y como recitaba Cándido Mesonero Mayor de Castilla a la hora de trinchar el jugoso manjar con el borde de un plato.

Cerca de 70 tostones asados en los hornos de leña de una treintena de restaurantes de la capital expusieron su apetecible figura en las mesas instaladas en el centro del Azoguejo, donde permanecieron expuestos hasta la hora de la multitudinaria ceremonia de trinchado en la que los cocineros, los representantes de las instituciones públicas y privadas y algunas personalidades de la cultura y el deporte probaron la ternura del cochinillo al trincharlo a la manera que inmortalizó el genial precursor de la cocina castellana cuyo busto a escasos metros de los asados parecía querer bendecir esta simbólica ceremonia.

Las jotas del grupo de danzas La Esteva, bailadas al son de 'Los Pakos' y de la Ronda Segoviana amenizaron una tarde en la que los establecimientos hosteleros participantes fueron llegando al Azoguejo portando en andas sus cochinillos asados, para situarse en las mesas dispuestas conforme al orden marcado por la organización.

La presencia de TVE, que a través de su programa 'España Directo' retransmitió en vivo el acto condicionó el desarrollo del homenaje, que se retrasó cerca de una hora con respecto al horario inicialmente establecido en el programa oficial de actos. Pese a ello, el buen ambiente y la agradable temperatura hizo que la espera fuera menos onerosa para los centenares de personas que se congregaron en el Azoguejo y que adquirieron su boleto para la posterior degustación del cochinillo.

El cocinero Sacha Hormaechea, uno de los maestros y precursores del auge de la cocina española en el mundo, ejerció como pregonero de esta fiesta, y en su breve pero emocionada intervención aseguró que Segovia "es una ciudad que ha conseguido unir cultura y cocina gracias al cochinillo", y destacó la figura de Cándido como la del hombre que "cuando no existían los programas de TV dedicados a la cocina, se afanó por extender su estilo a todo el mundo".

El cocinero poseedor de una estrella Michelín alabó también la labor de los profesionales de la cocina, que aseguró que tienen como misión "repartir felicidad en sus restaurantes para que la gente gane y no gaste tiempo disfrutando en una buena mesa".

Por su parte, la consejera de Agricultura Milagros Marcos, también expresó su satisfacción por participar en esta fiesta, a la que llegó tras visitar la carpa 'Tierra de Sabor' con los productos agroalimentarios artesanales que se exhiben en este recinto, y señaló que la gastronomía y el turismo "forman parte del impulso que Castilla y León quiere dar a todo lo bueno que tiene nuestra tierra". Además, señaló la importancia de la colaboración interinstitucional para poner en valor productos y servicios que no sólo impulsan el turismo, sino que hacen crecer a un sector como el agroalimentario que cada vez tiene más pujanza en la economía regional.

Con respecto al cochinillo, destacó que en 2016 su consumo creció un 17 por ciento con más de 620.000 piezas, de las cuales 200.000 pertenecen a la marca de garantía Cochinillo de Segovia, que también experimentó un crecimiento del 13 por ciento. Los discursos dieron paso al trinchado y a la sinfonía de platos rotos tras la ceremonia, a excepción de uno de ellos, que la Cofradía de La Fuencisla subastará el próximo año con destino a una oenegé.

