Un adiós por todo lo alto

El jugador de la Gimnática Segoviana Víctor Pérez durante el partido frente al Cristo Atlético en La Albuera. / KAMARERO

Entre el éxito del ascenso de la Segoviana a Segunda División B llegó la retirada del lateral izquierdo Víctor Pérez. El jugador, de 35 años, confirmó de forma oficial su decisión después de meditarlo con franqueza a lo largo de todo el curso. La vida deportiva del defensa azulgrana siempre estuvo ligada a la familia gimnástica tras forjarse en las categorías inferiores y sumar nueve temporadas a bordo del primer equipo. En sus espaldas sustenta dos ascensos a Segunda B y numerosos partidos de play off. Sin duda, uno de los pilares de la zaga azulgrana de los últimos años.



El propio Víctor explica las circunstancias que le llevaron a colgar las botas. “Son cosas que tarde o temprano tienen que llegar. No lo deseas nunca, pero hay que poner los pros y los contras en una balanza y creo que es mejor retirarse en lo alto. El míster -Abraham García- ya lo sabía hace tiempo, independientemente de conseguir el objetivo. Finalmente, el desenlace no pudo ser mejor”.



En su currículum también figura su militancia en conjuntos como el CD La Granja, el CD Móstoles, la Arandina CD o la UD El Espinar San Rafael. En su última campaña como jugador de la Gimnástica disputó un total de treinta encuentros, veinte de ellos como titular. Su despedida fue ante el Atlético Malagueño, entrando por Dani Calleja entre ovaciones.



El defensa repasa sus últimos momentos como futbolista en activo: “Me quedo con el ascenso. Era un rival muy duro. Fuimos muy preparados y todo el esfuerzo que hicimos tuvo su recompensa. Con el pitido final se desató la locura. Fue una liberación para muchos segovianos”; y subraya: “En unos meses, cuando veamos a algunos jugadores del Malagueño jugando en Primera, cobrará más valor lo que conseguimos”.



En cuanto al futuro, reconoce que le gustaría seguir vinculado al fútbol y, en especial, a la Segoviana: “Para mí ha sido el club de mi vida y está claro que estaría encantado de echar una mano”.



Respecto al entrenador Abraham García, analiza: “Le gusta tener todo controlado al milímetro y al final se ve reflejado en los pequeños detallas”. Sobre su continuidad, apunta: “Por el bien del equipo me gustaría que renovara, aunque las situaciones personales también influyen y necesita unos días para tomar la decisión más conveniente para él”.

EL BROCHE A SU CARRERA DEPORTIVA Su broche como jugador le pondrá con la Selección de Castilla y León, junto con su compañero el guardameta Facundo, donde espera llegar a la fase final de la Copa de las Regiones UEFA, que se disputará en Estambul (Turquía) del 1 al 9 julio. “Es un honor muy grande que te reconozcan la temporada que has hecho con esta convocatoria. Sería enorme cerrar mi carrera deportiva con este triunfo”, concluye.

