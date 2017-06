La Junta autoriza que puedan jugar niñas en la liga autonómica

Equipo de Zarzuela del Pinar, con su integrantes femenina

La Junta de Castilla y León autorizará que las niñas puedan jugar en la liga autonómica de fútbol sala, tras la “triste situación” vivida en la localidad segoviana de Zarzuela del Pinar, tal y como adelantó esta Redacción, donde el equipo infantil ganó la competición regional después de verse obligado a retirar a una pequeña de su alineación que ha jugado toda la temporada con sus compañeros varones. La portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, ha aclarado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la polémica se debió al “desconocimiento” del equipo segoviano de que, según el reglamento, tenía que cursar una solicitud para comunicar la alineación de la niña, algo que no ocurre en las categorías local y provincial, donde la autorización se hace “de oficio”. “Para la autonómica se requiere la solicitud (...) nadie la solicitó, nadie la concedió y no se produjo la solicitud”, explicó la portavoz, quien reconoció que este tipo de errores obligan a la Junta a mejorar permanentemente, por lo que se ha decidido cambiar la orden de los reglamentos técnicos para que no vuelva a haber equívocos como el que ha afectado a esta niña, con cuya familia ha contactado ya el director general de Deportes.

Por su parte, el PSOE de Castilla y León ha exigido a la Junta un cambio de normativa para evitar la discriminación en los Juegos Escolares. Para ello, el portavoz socialista de Deportes, Ángel Hernández, anunció ayer varias iniciativas parlamentarias. En primer lugar, han pedido la comparecencia de la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac, para que explique en las Cortes cómo valora la Junta este programa de Juegos Escolares, “que es excluyente porque no garantiza la igualdad para que todos los jóvenes, vivan donde vivan, sean del género que sean, puedan participar, sea una actividad inclusiva”. Con este argumento, Ángel Hernández anunció también una proposición no de ley en la que se plantea un cambio de la normativa en los Juegos Escolares. El grupo de IU-Equo ya ha presentado una proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico elabore para el próximo curso escolar 2017/2018 una orden que apruebe el programa de deporte en edad escolar de Castilla y León que permita la inscripción de equipos mixtos en los campeonatos. Sobre el caso registrado en Zarzuela del Pinar, el procurador de IU, José Sarrión, denunció que “los hechos han demostrado una clara discriminación”, subrayando que para poder participar en el torneo, el equipo infantil de fútbol sala de Zarzuela del Pinar tuvo que retirar a la jugadora ante la denuncia de un equipo rival, puesto que la normativa autonómica no permite equipos mixtos.

