Rafael Delgado abre el turno de declaraciones por la ‘trama eólica’

El Juzgado e Instrucción número 4 de Valladolid inicia hoy el interrogatorio de los investigados y testigos por la supuesta trama de corrupción en el proceso de tramitación de parques eólicos en Castilla y León entre 2000 y 2015, y ello a pesar de los intentos de algunos de ellos de aplazar dichas testificales tras alegar una presunta vulneración de su derecho de defensa o incluso solicitar el archivo de las diligencias por prescripción de los delitos.

Precisamente, entre los solicitantes de tales medidas figura uno de los principales inculpados, Rafael Delgado, primero en ser interrogado este viernes en calidad de investigado en su condición de viceconsejero de Economía y secretario general entre 2003 y 2011 y que, sin éxito, ha solicitado el archivo del caso respecto de su persona por entender que los presuntos delitos que se le imputan están prescritos.

En su petición, no atendida por la instructora, también había pedido el aplazamiento del interrogatorio tras alegar que no había recibido la totalidad de las actuaciones, que accedió a ellas hace poco más de una semana y que aún le falta por recibir otra parte importante, entre documentos y CDs.

Pero además, algunos de los investigados hacen constar que la memoria USB que les ha sido facilitada sobre el caso contiene documentos que sí han podido examinar pero que no han podido acceder a otra documentación, fundamentalmente la relativa al informe de la Agencia Estatal Tributaria, la misma sobre la que se sustenta la querella de Fiscalía Anticorrupción, debido a que las claves de acceso facilitadas por la AEAT no les permiten abrir los archivos.

