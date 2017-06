El retorno de una apuesta segura

El ala madrileño Sergio González, celebrando un gol con la camiseta del Caja Segovia en su anterior etapa. / KAMARERO

El pabellón Pedro Delgado volverá a disfrutar de Sergio González. El ala madrileño regresa a Segovia para formar parte de las filas del Naturpellet. El jugador, de 32 años, lució la camiseta del extinto Caja entre las temporadas 2010/11 y 2012/13, bajo las directrices del técnico Jesús Velasco. Ahora llega procedente del Catgas Energía de Santa Coloma después rubricar una campaña de 32 partidos en los que logró 14 goles. Con este acuerdo, la entidad segoviana cierra su primer fichaje de cara a competir en Primera División tras las renovaciones de Borja Blanco, Buitre, Álvaro López, el portero Cidao y el entrenador Diego Gacimartín. El proyecto en la máxima categoría del fútbol sala nacional va tomando forma a medida que sus seguidores van respondiendo con la campaña de abonados, que ya alcanza la cifra de los 200.



El propio Sergio analiza sus primeras horas como componente del Segovia Futsal: “Estoy bastante contento. Vengo con mucha ilusión y con ganas de agradar a la afición". Ha pasado mes y medio desde que el conjunto blanquirrojo sellara el ascenso y desde entonces la junta directiva no ha dejado de trabajar. “Las dos partes estábamos muy interesadas en llegar a un acuerdo. Ya el año pasado, pese a que el equipo estaba en Segunda, estuve a punto de fichar. En ésta ocasión hemos hecho las cosas con tiempo y, desde que terminé la temporada, mi primera opción siempre fue regresar a ésta ciudad”, explica el madrileño.



Su currículum viene avalado por la militancia en clubes españoles como el Móstoles, el Pinto, el Carnicer, el Inter Movistar o el Palma e italianos como el Marca o el Pescara. Además, en su trayectoria figuran varias convocatorias con la Selección absoluta y un campeonato de Europa con la sub 21. Por ello, no es de extrañar que el ala, además de la firme propuesta del Naturpellet, barajara otras opciones. “Tenía otras ofertas. Levante también se interesó por mí y también disponía la renovación del Santa Coloma”, asegura.



Las tres temporadas que pasó lejos de Segovia le sirvieron para adquirir mayor oficio para desenvolverse tanto en el plano deportivo como en el personal. “Durante este tiempo he tenido experiencias buenas y malas. En Italia, las situaciones que se dieron con el club -Marca-, que terminó desapareciendo, me ayudaron crecer como persona. Luego volví a España y en el Palma pasé dos campañas maravillosas, jugando de tú a tú a los mejores; y en Santa Coloma me encontré a gusto”, comenta.

SEGOVIA, SIEMPRE PRESENTE A pesar de la distancia, el jugador no ha perdido el hilo del rendimiento de la plantilla segoviana. "Tenía ganas de ver al equipo en Primera. He seguido la temporada del Naturpellet como un aficionado más. Hicieron un trabajo impecable por subir”, reconoce. En cuento a la afición, subraya: “Cuando el público de Segovia responde es el mejor de España. Espero que este año sigan mostrando su incondicional apoyo cada partido”.



El plantel comenzará sus entrenamientos a principios de agosto. “Estoy deseando que llegue agosto y comenzar a entrenar a las órdenes de Diego -Gacimartín-”, de quien dice: “Está haciendo un trabajo muy bueno. Los resultados hablan por sí mismos y ahora tenemos que prolongar esos éxitos. El primer objetivo será afianzarnos en Primera e ir buscando la permanencia. A partir de ahí, iríamos viendo nuestras opciones”.

