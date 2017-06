La Catedral invertirá cerca de un millón de euros en obras durante 2017

Las obras en el presbiterio de la capilla mayor ya comienzan a dar forma a la nueva estructura del recinto. / kamarero

Es un no parar”. No es una frase muy técnica, pero resume eficazmente la vorágine de obras que el Cabildo de la Catedral de Segovia ha emprendido y emprenderá durante el presente año para cumplir con su obligación de mantener el edificio en las mejores condiciones posibles no sólo para el culto, sino para los centenares de miles de personas que visitan el templo año tras año. Con esa frase definía ayer el deán de la Catedral José Antonio Velasco la febril actividad que a lo largo del año permitirá recuperar, conservar y poner en valor el vasto patrimonio que atesora en sus muros.

La presentación de las obras de la capilla del Cristo Yacente, culminadas oficialmente ayer tras cinco meses de trabajos, permitieron ayer a Velasco hacer un somero repaso por los proyectos ya iniciados o por comenzar a lo largo del presente año, donde el Cabildo soportará una importante inversión económica cuyas cifras se acercan al millón de euros.

El proyecto más costoso por su presupuesto será la adaptación del espacio existente bajo el claustro, recuperado durante las obras de consolidación del enlosado hace cerca de una década, que el cabildo pretende emplear para ampliar su espacio museístico. Así, Velasco señaló que en esta zona se expondrían los cuadros de la escuela flamenca que se conservan en el templo, con el objetivo de ampliar las zonas museísticas. Para esta intervención, la inversión prevista llegará a los 300.000 euros.

Por su importancia y situación, otro de los proyectos en los que el Cabildo está inmerso en lo que va de año es el de la reforma del presbiterio de la Capilla Mayor, un proyecto largamente esperado con el que se pretende dar una mayor relevancia a este lugar de culto, en el que se llevan a cabo las celebraciones religiosas y litúrgicas más importantes del año.

Esta intervención tiene como objetivo actuar sobre los elementos que con provisionalidad se han ido introduciendo desde el Concilio Vaticano II en el altar, la cátedra -móvil-, el ambón, y los asientos de los concelebrantes, todo lo cual ha producido una falta de unidad en el diseño y en la relación de las partes con el entorno histórico. Las obras, que comenzaron a finales del pasado año, cuentan con un presupuesto inicial de 89.000 euros, aunque ayer el deán reconoció que el coste final alcanzará los 100.000 euros debido a algunas modificaciones realizadas en el proyecto inicial del arquitecto Mas Guindal.

Asimismo, se llevará a cabo en los próximos meses un ambicioso proyecto centrado en la mejora y recuperación de las diez campanas de la torre, donde se instalarán yugos de madera para mejorar su sonoridad y movilidad, tal y como avanzó José Antonio Velasco. Así, el nuevo tañido de las campanas de la seo segoviana supondrá un gasto de 66.000 euros, según las previsiones del cabildo.

El órgano rector de la Catedral contempla para este año también la recuperación de la serie de tapices “Los Planetas” y la alfombra del Altar Mayor, así como la recuperación de ornamentos litúrgicos pertenecientes al obispo Arias Dávila y a Fabrique de Portugal. Para los tapices, el presupuesto es de 83.301 euros, mientras que la recuperación del terno del obispo segoviano y la dalmática del religioso portugués supondrá un gasto de 53.462 euros.

Con la reciente aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio, esta semana han comenzado también las obras en la capilla de Los Cabrera, localizada en el claustro del templo y es uno de los elementos que proviene de la vieja Catedral y que fue trasladado para formar parte de la nueva, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos. La actuación autorizada va a prestar especial atención a la conservación y recuperación de los restos de policromía mural, que pueden aportar información de la posible iconografía que decoraba el conjunto. También se van a restaurar el resto de los bienes muebles del interior, incluidos el Cristo crucificado que preside el altar y la rejería.

A finales del recién iniciado mes de junio, el Cabildo dará a conocer las obras realizadas en la Sala de la Librería de la Catedral, donde se albergarán los tapices del templo que actualmente están siendo restaurados en la Real Fábrica de Tapices en Madrid.

Velasco manifestó el esfuerzo inversor del cabildo para “seguir avanzando en conservar el legado que recibimos”, ya que todas estas obras enumeradas serán costeadas por esta institución a través de los ingresos que percibe por las visitas al templo. Por otra parte, precisó que las obras de mejora de las cubiertas en la Capilla del Santísimo Sacramento contarán con la ayuda de la Junta de Castilla y León, y expresó su deseo de que comiencen también en el segundo semestre del año.

