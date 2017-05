UPyD pedirá elementos para personas de movilidad reducida en los parques biosaludables

Los parques biosaludables deben adecuarse también a personas discapacitadas. / E. A.

A la sesión plenaria de mañana viernes, correspondiente al mes de mayo, llegará una moción destinada a hacer la vida un poco más fácil a las personas que tienen movilidad reducida en la ciudad. UPyD - Centrados en Segovia elevará una moción al pleno en la que se pide, por un lado, que se estudie la instalación de elementos adaptados a la movilidad reducida en los parques biosaludables existentes en la ciudad, así como la posible adaptación de sus accesos.

Asimismo, el grupo pedirá a la corporación que se estudie instalar un nuevo parque biosaludable en los Jardinillos de San Roque, aprovechando las actuaciones de accesibilidad que, con motivo de la futura instalación de columpios inclusivos, se van a llevar a cabo.

Desde la formación magenta defienden en su argumentación de motivos que en Segovia se está produciendo un constante aumento de la población de personas mayores y que los poderes públicos deben promover su bienestar, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, atendiendo a sus problemas específicos de salud, cultura y ocio.

En este sentido, el Ayuntamiento de Segovia lleva a cabo, desde hace unos años, el programa de ‘Parques biosaludables’, que pretende formar y educar en el uso de los elementos biosaludables instalados en diferentes parques y áreas de la ciudad. Es una formación específica en grupos tutelados por personal especializado, al que pueden acceder gratuitamente las personas que lo desean. Este programa del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, pretende coordinarse con la Atención Primaria de la ciudad, por lo que se lleva a cabo, principalmente, en las áreas próximas a los centros de salud de Segovia.

“Cuando hemos trabajado en el desarrollo de esta moción —explican desde UPyD - Centrados en Segovia—, los técnicos de Servicios Sociales nos han traslado que existe una demanda de instalar un parque biosaludable en las proximidades del centro de Santo Tomás, pues los vecinos que llevan a cabo el programa en ese centro de salud tienen que trasladarse hasta parques alejados de esa zona”.

Por otro lado, añaden, “hemos observado que el aumento de la concienciación ciudadana en temas como la accesibilidad e inclusión ha impulsado a las empresas del sector de parques biosaludables a la comercialización de elementos adaptados a las personas con movilidad reducida”.

En este sentido, “vemos interesante estudiar la viabilidad de instalar un nuevo parque biosaludable en los Jardinillos de San Roque, por su proximidad al centro de salud de San Tomás. Además, entendemos que se van a llevar actuaciones de accesibilidad en ese parque de cara a la instalación de columpios inclusivos, por lo que aprovechando esa circunstancia, no se nos ocurre un lugar mejor para instalar el primer parque biosaludable adaptado de la ciudad”, concluyen.

La tercera edición de ‘Parques biosaludables’ consolida el programa

La salud es un derecho que hay que trabajarse y eso es algo que casi toda la población tiene en cuenta. No obstante, no siempre se ponen en práctica los hábitos que, aunque conocidos, implican un poco de sacrificio personal al principio. Tener una dieta variada y equilibrada, dormir un número de horas suficiente, no consumir alcohol ni tabaco y hacer ejercicio físico moderado habitualmente son las mejores recetas para gozar de una buena salud durante la vida y alejar lo más posible la aparición de enfermedades crónicas.

Con este objetivo nació el programa de ‘Parques biosaludables’, una de las acciones que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, puso en marcha para facilitar que aquellos que lo deseen puedan practicar lo que ya conocen en la teoría.

Un monitor especialista, en diferentes horarios, acude a enseñar el correcto uso de los aparatos localizados en distintos puntos de la ciudad, además de asesorar sobre algunas actividades complementarias para que aquellos que deciden hacer ejercicio puedan llevarlo a cabo en los parques, pero también en otros espacios con ayuda de bancos o escaleras.

En su tercera edición que termina este mes, además de la consagración del programa —gratuito para los participantes—, se ha sumado un buen número de hombres a la amplia presencia femenina, que han decidido aprovechar la oportunidad y ya notan los beneficios de la práctica de ejercicio.

