El 65% de los fumadores que hacen los cursos de la Aecc dejan el tabaco

Los sanitarios realizaron cooximetría y espirometría en la Plaza Mayor con motivo del Día sin tabaco. / KAMARERO

El 65 por ciento de las personas que han realizado los programas de programas de deshabituación tabáquica que desarrolla la delegación provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) de Segovia deja de fumar. El porcentaje de personas que se han liberado del cigarrillo ha ido subiendo en los últimos años y está considerado un éxito en materia de adiciones, según destaca David Manzano Moro, psico-oncólogo de la Aecc y uno de los responsables de programa.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Tabaco, la presidenta provincial de la Aecc, Ana Isabel Sanjosé, indica que en torno a unas 400 personas acuden cada año a la asociación para consultar temas relacionados con el tabaquismo y unas 90 participaron en 2016 directamente en cursos grupales de deshabituación, si bien también hay sesiones individuales. Los cursos son gratis para los participantes, ya que los financia la Aecc, y su organización no se interrumpe si hay demanda. Consiste en ocho sesiones grupales y consultas o asesoramiento individual.

La edad media de los fumadores que acuden a la asociación segoviana es de 52 años y acumulan unos 20 años enganchados al pitillo, si bien cada vez hay más jóvenes que solicitan los cursos. En el balance de 2016 del programa de la Aecc “hay más mujeres que hombres, y dejan mejor de fumar las mujeres que los hombres”, señalan los responsables de los cursos.

Además de los cursos presenciales, la Aecc pone a disposición de todo aquel que quiera abandonar el tabaco una aplicación gratuita que desde el 2013, fecha de su lanzamiento, ha tenido 70.000 descargas.

Dentro del microsite http://dejardefumar.aecc.es/index.html se pueden encontrar información y ayuda para el fumador que quiera dejarlo, tanto presencial como usando la aplicación gratuita para móviles RespirApp y también para el fumador indeciso y para el no fumador pero que tiene un consumidor de tabaco en su entorno más cercano al que quiere animar a dejar de fumar.

CUESTACIÓN

Día Mundial Con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación española contra el cáncer salió ayer a la calle para ofrecer asesoramiento especializado a fumadores y no fumadores. En la Plaza Mayor de Segovia, por la mañana y por la tarde, un equipo de profesionales de la salud (médicos, psicólogos y enfermeros) atendió una consulta donde se efectuó un estudio de salud a quienes acudieron y se dio asesoramiento sobre la distintos tratamientos específicos que hay para dejar de fumar (cursos, intervención médica, fármacos...). Por la mañana hubo una gran afluencia de personas dispuestas a hacerse el estudio que incluía una cooximetría, —medición de los niveles de monóxido de carbono (CO) en el aire—, una espirometría —permite conocer la función pulmonar de una persona— y medición de la tensión arterial. Curiosamente, mientras los fumadores mostraban alguna reticencia inicial que después superaban, los ex fumadores acudían expresamente a este servicio, ansiosos de comprobar su evolución.

Cuestacion. La delegación provincial de la Asociación española contra el cáncer (Aecc) desarrolla hoy una campaña de cuestación encaminada a recaudar fondos con el fin de impulsar la investigación médica para ganar la batalla a la enfermedad oncológica y mantener servicios para enfermos. ‘Si luchas contra el cáncer nos tienes aquí’ es el lema que llevarán las decenas de huchas y mesas petitorias que se repartirán por la ciudad y serán atendidas por las voluntarias de la Aecc. Los puntos de donación estarán en los centros de salud y el Hospital General pero también en las principales plazas y calles de la ciudad, próximas a colegios, mercados y las zonas más transitadas en un día laborable. La colaboración de los responsables del servicio de transporte urbano ha permitido recoger donativos durante una semana en los autobuses.

