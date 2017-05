En la calle Antonio Machado, en la que ya se hizo una primera intervención el año pasado, volverá a actuarse. / KAMARERO

El verano es la época propicia para la realización de obras al aire libre y, por ello, hay ciertas actuaciones que siempre se realizan en el periodo estival. Es el caso del Plan de Asfaltado, presentado ayer por la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto.

Este año, el Ayuntamiento destinará un presupuesto de 175.000 euros —el año pasado la partida ascendió a 160.000 euros— a mejorar calles de la ciudad, de los polígonos y de algunos barrios incorporados. En este punto explicó Maroto que había mantenido una reunión con el presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de los Barrios Incorporados, Ángel Tuñón, para explicarle el tiempo y dinero que se perdía cada año al realizar pequeñas intervenciones en todos los barrios y ofrecerle otra opción, que es intervenir cada verano en unos barrios y poder realizar así mayores actuaciones. Tuñón se lo trasladó al resto de los presidentes vecinales y aceptaron el cambio.

Así, este año, el Ayuntamiento intervendrá en Fuentemilanos, Madrona, Hontoria, Torredondo y Perogordo “y el año que viene se harán intervenciones en Zamarramala y Revenga, que este año no les toca”, dijo la responsable de Obras.

Respecto a la capital, son varias las actuaciones previstas: la entrada a la estación de autobuses, para dejar la zona totalmente acondicionada tras la remodelación de las instalaciones; la calle Madrona, donde se registró una avería en la red del Hospital, recordó la concejala, hasta la zona que está sin urbanizar; y en la calle Antonio Machado, en la que ya el año pasado se renovaron algunas redes y se creó una acera, para dejar esta vía totalmente acondicionada.

Asimismo, hay tres actuaciones previstas en la carretera de Villacastín —el Ayuntamiento ya está realizando trámites para hacerse cargo de una parte que no había sido cedida por el Gobierno ni a la Junta ni al propio Ayuntamiento, dijo Maroto—; y dos intervenciones en el barrio de La Albuera, en la zona del Carmen.

Y en cuanto a los polígonos industriales, habrá actuaciones en los dos, El Cerro y Hontoria.

Así, explicó la concejala, el presupuesto se dividirá en tres partes iguales y se destinará un tercio a las intervenciones en la capital, otro tercio a los polígonos industriales y el último tercio a los barrios incorporados.

Redes de abastecimiento Aprovechando el Plan de Asfaltado, como es habitual, se realizarán también trabajos de renovación en la red de abastecimiento de agua, para ir eliminando las tuberías de fibrocemento que aún quedan en algunas calles, y de saneamiento y alcantarillado. A estas obras se destinará una partida de 139.000 euros —más de 35.000 euros irán a saneamiento y alcantarillado y los otros 103.000 euros, a la red de abastecimiento—.

Tanto los proyectos del Plan de Asfaltado como los trabajos de renovación de redes están ya prácticamente plasmados en el pliego de condiciones que regirá la contratación de dichas obras, “pero hay que esperar a que el dinero sea real y nuestro”, dijo Maroto, puesto que esas partidas dependen de una modificación presupuestaria, en concreto, del dinero que el equipo de Gobierno había previsto invertir en el edificio de emprendedores del CAT, y la burocracia administrativa lleva su tiempo. Aún así, dijo, con toda probabilidad las obras se realicen durante agosto o los primeros días de septiembre.

Remanentes Respecto a otros proyectos que puedan realizarse este verano en la ciudad, como la remodelación de la cuesta de San Juan o de la plaza de Artillería, comentados por la alcaldesa en otras ocasiones, Clara Luquero explicó ayer que los ayuntamientos aún están esperando la confirmación oficial por parte del Gobierno de que van a poder utilizar los remanentes de Tesorería en estos trabajos, para lo cual es imprescindible que se autorice la ejecución de los trabajos en el próximo ejercicio, puesto que los trámites burocráticos sólo permitirían sacar los proyectos a concurso este año y adjudicarlos, pero no realizar las obras.

Según Luquero, la FEMP sigue negociando con el Gobierno en este sentido y es probable que se consiga, posibilitando así a los ayuntamientos llevar a cabo diversos proyectos con esos remanentes que de otra manera no podrían realizarse, debido a que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado.

