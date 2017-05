Herrera ve una “corrupción de personas” en el caso de las eólicas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pidió ayer “perdón por anticipado” en el supuesto de que de las actuaciones que se siguen en el Jugado de Instrucción número 4 de Valladolid, correspondientes a la denominada ‘trama eólica’, se confirmaran actuaciones delictivas en los procesos de autorización de parques eólicos por parte de algunos exaltos cargos de la Administración regional.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, a petición propia, para analizar la 'causa compleja' que se encuentra en plena fase de instrucción, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, en declaraciones recogidas por Europa Press, no tuvo reparo alguno en avanzar sus disculpas públicas en el supuesto de que de la investigación judicial se derivaran finalmente responsabilidades penales de algunos exaltos cargos, entre ellos Rafael Delgado, entonces viceconsejero de Economía y más tarde secretario general, y Alberto Esgueva, director general de Excal, dependiente del mismo departamento.

“Lamento que se tengan que investigar unos actos contrarios a nuestro objetivo de asentar el Gobierno de esta Comunidad sobre unos principios éticos irreprochables. Vamos a conocer la verdad, y esa es la mejor forma de que los ciudadanos mantengan su confianza en la mayoría de los responsables públicos”, aseveró Herrera.

El compareciente también dejó bien claro que los hechos objeto de la investigación no han supuesto “afectación de fondos públicos” y certificaron la “corrección de procedimientos”, algo que, en su opinión, demuestra que “estaríamos ante un caso de corrupción de personas, no ante un caso de corrupción de instituciones o de la propia Administración”.

En el caso de los aludidos exaltos cargos, en especial Rafael Delgado, el presidente reconoce que de confirmarse la comisión de los distintos delitos atribuidos por la Fiscalía Anticorrupción (prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública) “se estaría ante unos hechos de enorme gravedad”, lo que justifica su comparecencia en sede parlamentaria. “Me encuentro entre los principales interesados de todo esto se esclarezca”, apuntó.

