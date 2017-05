El PSOE pide la dimisión del presidente para no “seguir mancillando” a Castilla y León

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, pidió la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el fin de que éste no “siga mancillando” a la Comunidad por su responsabilidad ante la designación de investigados y por no actuar en su momento a pesar de “tener conocimiento” por la denuncia de una de las empresas de la situación.

Izquierdo pidió “perdón por anticipado” en el supuesto de que de las actuaciones que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, correspondientes a la denominada ‘trama eólica’, se confirmaran actuaciones delictivas en los procesos de autorización de parques eólicos por parte de algunos exaltos cargos de la Administración regional.

No obstante, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista lamentó que Herrera haya comparecido en el parlamento “a rastras” y con la intención de “no esclarecer nada” con el fin de “tapar la corrupción”. “Le exigimos que asuma responsabilidades políticas y que dimita como presidente de la Junta, si no lo hace seguirá mancillando el buen nombre de la Comunidad, tiene responsabilidad”, aseveró.

Así, recordó que fue el propio Herrera el que designó a investigados como el ex viceconsejero Rafael Delgado, por lo que ha insistido en “debe dimitir” porque “varios miembros le salieron rana”, una causa a la que sumó su responsabilidad ‘in vigilando’ por conocer la situación y “no hacer nada” cuando, como ha desvelado Izquierdo, algunos empresarios de la Comunidad la denominaban “Sicilia y León”.

El procurador de Ciudadanos procurador José Ignacio Delgado también lamentó que la intervención de Herrera no se haya producido en la Comisión de Investigación, para lo que apeló a la “valentía” del presidente. Entre otras cuestiones, Delgado se interesó por el momento en el que el presidente tuvo constancia de los hechos delictivos, se interesó sobre la carta que la empresa Ibervento envió a Herrera para denunciar la una “situación irregular” y se preguntó si realmente el presidente “no sospechó nada”.

“Estamos ante una trama lamentable, pone en juego la dignidad de Castilla y León, han ido en contra de empresarios que quieren trabajar, mucha gente honrada no tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto en el medio rural”, aseveró.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lamentó la “deslealtad” de Herrera al comparecer tras las noticias publicadas en medios de comunicación . Lamentó que desde la Junta se pretenda “normalizar” la corrupción y tratar estos asuntos “graves” con “laxitud”.

