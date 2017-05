El Naturpellet anuncia del fichaje de Sergio González

Sergio, con la camiseta del Caja Segovia en el Pedro Delgado. / JUAN MARTÍN

El Naturpellet Segovia Futsal confirmó en la tarde de ayer la incorporación de Sergio González a la disciplina del club, con lo que Diego Gacimartín podrá contar con la experiencia del jugador madrileño, de 32 años, de cara a conseguir asentar al equipo en la máxima categoría del sala nacional.

Sergio no es desconocido para la afición, no en vano jugó en el desaparecido Caja durante las temporadas 2010/11 a 2012/13, en la que el equipo por entonces dirigido por Jesús Velasco estuvo muy cerca de hacerse con el título de Liga. El ala madrileño retorna a Segovia, “donde pasé tres de mis mejores años, es un sitio donde se respira el fútbol sala, y me gustaría ayudar en todo lo posible a consolidar al equipo de la ciudad”, señaló al departamento de prensa del club.

Respecto al curso que viene , Sergio señaló que “será una temporada difícil donde tenemos que afianzar al equipo en Primera División” y añadió que, en lo personal, “voy a ayudar en todo lo que pueda al club a cumplir sus objetivos”. Su experiencia en la Primera División, ya que ha militado en la última temporada en el Catgas Energía de Santa Coloma, de donde llegó procedente del Palma Futsal, será importante para un equipo que no descarta seguir incorporando a jugadores que ya conocen lo que es jugar en Segovia en pasadas campañas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.