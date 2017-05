El Aladino de la Segoviana (II)

¿Y en qué momento vio que era posible eliminar al Atlético Malagueño?

En el partido de ida es cierto que ellos pudieron marcar algún gol más, pero fue allí donde verdaderamente pensé que podíamos ganar la eliminatoria, porque vi cómo reaccionó el equipo después del 1-0, vi respeto en el rival, vi su conformismo en algún caso, y me dije que había que intentar generar un ambiente en La Albuera que creara algo mágico. En el fútbol hay que demostrar las cosas en los momentos clave, y nosotros fuimos capaces de hacerlo. Se dio el guión perfecto.

¿Cuándo ve claro que Domingo era la clave del partido de vuelta?

Cuando yo llego a Segovia, antes de llegar a un acuerdo, solo pedí una plantilla competitiva, y me dijeron que en ese aspecto no habría problema. Cuando conocí a los jugadores, me comprometí con ellos a que, si todo el mundo daba el cien por cien, yo iba a conseguir que todos fueran importantes en algún momento de la temporada, y creo que así ha sido.

Con Domingo en particular, yo bromeaba con él, porque la presencia de Fernán en esa zona del campo atraía mucha atención. A Domingo le he comentado siempre que es mi jugador preferido, y el día que tuvo que parar porque ya no podía sobrecargar más esa zona, pensé que iba a poder llegar a la vuelta del play off. Él se ha pagado a los fisioterapeutas, ha trabajado mañana y tarde, y ahora mucha gente de Málaga se sorprende de que Domingo se levanta a las seis de la mañana para coger un autobús, cuando los futbolistas del Malagueño se levantan para entrenar y tienen a todo el mundo detrás suyo.

Domingo ha hecho un esfuerzo brutal por llegar, y yo tenía claro que había que correr mucho en la ida para que en la vuelta pudiéramos controlarlos más, y por ello jugó menos en Málaga. Domingo nos da el balón parado, puede hacer goles, y siempre le hago la broma de que es mi Raúl García, pero es porque tengo claro que los Raules Garcías son muy importantes en este tipo de partidos. Lo tenía tan claro con él como con Dani Arribas, porque ambos han sido muy importantes para mis planteamientos, y tenía claro que no podía ponerlos mucho tiempo en el partido de ida para que no llegaran demasiado ‘cascados’ a la vuelta, donde iban a ser claves, y tenía otras alternativas válidas con Kike y Quino, que fueron los que jugaron, pero también con otros futbolistas que estaban preparados. Salió bien, Domingo hizo dos goles, lo dio todo y acabó exhausto.

¿Y ahora qué?

Esta ciudad merece, como poco, un equipo en Segunda B. Pero de ilusiones no se vive, y necesitará de un apoyo institucional y de patrocinadores, porque al final vas a competir en la misma categoría que el Mirandés, por citar un ejemplo, y se te va a exigir de la misma manera, no solo en el entorno, sino el propio partido te va a llevar al límite. En Segunda B vas a jugar partidos como el del sábado pasado en todas las jornadas, y eso te va a obligar a dar un paso más. Y si no lo das, más pronto o más tarde, caerás. En asentarse está la clave, y eso se puede hacer con dinero, que es poder, o bien confiando en la base, en lo que tienes en tu plantilla.

¿Y en su caso?

El club ya me ha transmitido que le gustaría que continuara, y que confía en mí. Pero cuando acabas una temporada como ésta sientes un poco de vacío, y además tengo que organizarme mi mundo. Eso implica a mi entorno, mi familia, mi propia vida… y les he pedido un tiempo para pensar bien. No tengo ofertas de ningún club, y ese tiempo lo necesito para ver si voy a poder estar al cien por cien y voy a poder sentir ese feeling con el club, la plantilla y la ciudad que sí he sentido este año.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.