CCOO exige materializar el acuerdo por la estabilidad para reducir la alta tasa de interinidad en Educación

Comisiones Obreras de Castilla y León, a través de la Federación de Enseñanza de Castilla y León, hace un llamamiento a las autoridades educativas de la Comunidad para que pongan “de verdad” todas las herramientas que tienen a su disposición para lograr reducir la alta tasa de interinidad docente que hay en la región, una de las más elevadas del país. En la actualidad, es del 27 por ciento y, según el acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación, se pretende bajarla en estos cuatro años —de 2017 a 2020— al 5 por ciento, a través de la convocatoria de oposiciones en los próximos tres años, para así garantizar la estabilidad del empleo docente de Castilla y León.

Según explican desde el sindicato a través de un comunicado de prensa, en el curso 2016-2017, que está a punto de concluir, Castilla y León cuenta con un total de 25.000 profesionales docentes, de los cuales unos 7.000 son interinos. Lo que pretende CCOO es acabar con este desequilibrio en este mandato, “pero con los propios números de la Junta y el Estado esto no se va a lograr. Ni tan siquiera se alcanzará una reducción hasta el 8 por ciento. Los efectos nocivos de la crisis, con recortes reiterados en estos últimos años en las plantillas docentes, no se van a recuperar. Y ni tan siquiera la Junta, con los recursos que hay sobre la mesa en estos momentos, va a poder cumplir los acuerdos que firma. Nosotros vamos a estar vigilantes para que se cumplan, y de no ser así propiciaremos movilizaciones”, sostiene Elena Calderón, secretaria general de la Federación de Educación regional.

El pasado 29 de marzo del 2017 se firmó en el Estado el Acuerdo por la Estabilidad del Empleo. Dicho acuerdo estatal, explican desde CCOO, implica mantener la tasa de reposición del profesorado en el cien por cien, reducir la interinidad al 8 por ciento y no superarla en el futuro. En Castilla y León existe desde el año 2006 un Acuerdo para que la tasa de interinidad no supere el 5 por ciento, por lo que CCOO exige que éste debe ser el objetivo inexorable a cumplir en nuestra Comunidad.

Esto implica el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos (jubilaciones) más un tanto por ciento adicional (para reducir la tasa de interinidad al 5por ciento) que es donde está la clave de la negociación. Según CCOO, para conseguir el objetivo se deberían sacar al menos 7.000 plazas en tres convocatorias de oposiciones repartidas en 2018 (para Secundaria), 2019 (para Primara) y 2020 (para Secundaria).

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.