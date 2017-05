El PP pide un protocolo especial de limpieza durante las Ferias y Fiestas

Raquel Fernández, portavoz del PP, durante una rueda de prensa. / T. DE SANTOS

Año tras año, el Grupo Municipal Popular (GMP) solicitaba al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un protocolo especial de limpieza y de recogida de residuos durante las fiestas, algo que se hacía cada vez más necesario, ya que el aumento de contenedores, la colocación de aseos portátiles, las medidas tomadas para el acceso restringido de alcohol y las campañas realizadas para evitar la acumulación de basuras, malos olores y otros restos, tras finalizar los eventos más multitudinarios de las fiestas, no daban el resultado esperado, explican desde el partido en un comunicado.

“Por fin, el pasado 2016, se pusieron en marcha las medidas que tanto reclamábamos desde el Grupo Popular y éstas funcionaron muy bien, algo de lo que nos alegramos profundamente. Por eso, queremos volver a recordar con tiempo suficiente al equipo de Gobierno socialista que tenga previsto este tipo de medidas específicas de limpieza, con el fin de evitar el deplorable aspecto que presentaban algunas zonas de la ciudad una vez finalizadas algunas de las actividades”, continúan.

De esta manera, actuando con previsión, “ganamos todos, tanto la ciudad como nuestros vecinos”. Es más, añaden que, “a nuestro juicio, este tipo de medidas de recogida de residuos y de limpieza más exhaustivas deben ponerse en marcha no sólo durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, sino también en las fiestas que se celebren en cualquiera de los barrios de la ciudad y en todos aquellos eventos que supongan la presencia de un elevado número de personas, evitando en todos estos casos la acumulación de restos por las calles, papeleras llenas o malos olores, entre otras cosas”.

Y es que, “el aspecto que presenta la ciudad tras la celebración de determinadas actividades no es el más adecuado ni para lo segovianos ni para los vecinos y todos nos merecemos unas calles limpias y en condiciones”, aseguran en el comunicado.

Limpieza de contenedores Por otro lado, desde el Grupo Municipal Popular solicitaron que se incremente la frecuencia de recogida y de limpieza de todos los contenedores durante los meses de verano, ya que las elevadas temperaturas pueden hacer que se incrementen algunos problemas en torno a los mismos, como pueden ser los malos olores. Además, consideran los populares que también debería hacerse una revisión de las alcantarillas, rejillas, sumideros e imbornales con el fin de evitar acumulaciones y posibles atascos.

“Hasta ahora, y según la información que nos dieron en su día, únicamente se incrementa la frecuencia de limpieza de los contenedores de restos, aunque a nuestro juicio resulta insuficiente; los demás contenedores —vidrio, envases o papel— no modifican su frecuencia y, sin embargo, sí acumulan olores durante estos meses”, afirman.

Esta es una medida que han solicitado en numerosas ocasiones y consideran que es necesario tenerla prevista antes de que comience el verano. “Y no sólo eso, sino que debe tenerse en cuenta ahora que se está elaborando el pliego de condiciones que regirá el nuevo contrato”, añaden desde el Grupo Municipal Popular.

“Nuestros ciudadanos se merecen vivir en una ciudad limpia y en óptimas condiciones de habitabilidad en todo momento. Eso pasa por el buen funcionamiento de todos los servicios públicos, que siempre son mejorables, y de los fundamentales, como es el caso de la limpieza, todavía más”, concluyen.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.