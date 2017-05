Prevención y medidas de seguridad son fundamentales para evitar robos

El inspector Vaquero, Andrés Ortega, presidente de la FES, el inspector Valbuena y José Luis de Vicente. / TAMARA DE SANTOS

Los empresarios tienen muchas preocupaciones, pero una de las más importantes es la seguridad en sus negocios, pues un robo es uno de los peores sucesos que pueden sufrir. Por ello, la FES organizó ayer la jornada ‘Medidas proactivas de seguridad en empresas y comercios’, en colaboración con la Policía Nacional.

Alrededor de medio centenar de empresarios acudió a la charla, que “se engloba dentro de la línea de cooperación que nosotros venimos manteniendo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, explicó Andrés Ortega, presidente de la FES, quien añadió que la Policía Nacional, “con toda esta información, que es muy interesante, nos ayuda a prevenir y a concienciarnos de las medidas de seguridad que hay que seguir, porque a veces ponemos la alarma y parece que ya está todo”.

Así, el inspector Juan Vaquero Plaza, jefe de Grupo de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ofreció a los asistentes una serie de consejos, unas medidas de seguridad que tienen que seguir todos los empresarios de los polígonos. En primer lugar, “tienen que hacer un proyecto con una empresa de seguridad, con unas medidas de seguridad que sean las que les recomienda dicha empresa; y luego estas empresas tienen que hacer revisiones para mantener las medidas al día. Si estas medidas de seguridad son completas, los robos se limitan muchísimo”.

Como uno de los consejos comunes a todos, Vaquero Plaza apuntó que “la unidad de control es el corazón de la alarma y tiene que estar escondida y protegida por un volumétrico instantáneo. Nosotros, cuando hacemos inspecciones rutinarias, nos encontramos muchas veces que la tienen en la oficina y a plena vista” y eso es un error, porque “los delincuentes itinerantes que vienen de Madrid, antes de un robo, lo que hacen es pasarse unos días antes por el sitio y ver dónde están las medidas de seguridad”.

En cuanto a las medidas preventivas, el inspector dijo que los empresarios, “en horario comercial, tiene que estar muy atentos a la gente que accede a sus naves, porque estas personas se van a pasar unos días antes para ver todas las medidas de seguridad y van a estar dentro de la empresa”, insistió. “Algunas veces van a tapar las medidas de seguridad que ven, entonces se les suele ver muy fácil, porque esa persona, en vez de estar pendiente de lo que le vendes, está más pendiente del techo, está buscando los volumétricos y todos los sistemas de seguridad”.

Respecto a los atracos que se llevan a cabo cuando el personal de la empresa está trabajando, Vaquero Plaza reconoció que son “situaciones complicadas”. “Si hay una persona con un arma, sea simulada o no, que en ese momento no lo van a saber, les pedimos que actúen con tranquilidad, que den a la persona lo que quiere y que no expongan su vida”.

Investigación Cuando, a pesar de las medidas de seguridad, se produce el robo, les toca el turno a los investigadores. El inspector Andrés Valbuena González, jefe del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial, explicó que lo primero que hacen es entrevistarse con la víctima, “que es la principal testigo, y continuar con los rastros que dejan ellos: el método, el modus operandi con el que han actuado, hacer consultas a las distintas brigadas en Madrid e intentar dar con ellos”.

Respecto a la ‘profesionalidad’ de los delincuentes que actúan en la actualidad en España, Valbuena González apuntó que “actualmente estamos viviendo una emigración muy fuerte y la investigación ha detectado muchos emigrantes que se han traído solo para delinquir, como grupos de rumanos o incluso de chinos y de otras nacionalidades, y esa gente es mucho más difícil de identificar, porque vienen, delinquen y se largan”.

“Vienen ya sabiendo que vienen a robar, porque pertenecen a grupos organizados que ya están actuando en España y, cuando les traen, ya les indican dónde tienen que ir y la manera de actuar e inmediatamente después desaparecen”, aseguró.

