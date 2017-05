Los sindicatos no descartan realizar una huelga general en Correos

José María Guerro (CSI-F), Nacho García (CCOO) y Fuencisla Marugán (UGT) explicaron la situación actual en Correos. / T. D. s.

Ya avisaba hace un mes Comisiones Obreras del “tijeretazo” de los Presupuestos Generales del Estado al servicio público de Correos, con una partida de 60 millones de euros menos que el año anterior. A esta reducción se sumó ayer otro medio millón de euros, que se detraen de Correos para destinarlos a infraestructuras ferroviarias en Asturias, debido a los acuerdos buscados por el Gobierno para conseguir aprobar sus cuentas en el Congreso.

Por ello, ya no es sólo CCOO, sino que los sindicatos UGT y CSI-F se han unido también a la denuncia pública de una situación que pone en peligro la viabilidad de la empresa postal y los representantes sindicales aseguran que no descartan ir a una huelga general si no se revierte ese recorte de un tercio de su financiación pública.

En este sentido, Fuencisla Marugán, de UGT, explicaba ayer que “el presupuesto de este año es deficitario” para poder sacar adelante el servicio, pues recordó que se trata de un servicio público y universal, de modo que todos los vecinos tienen el mismo derecho a recibir sus cartas y paquetes, cinco días a la semana, vivan en una gran ciudad o en un pequeño pueblo.

Esta reducción presupuestaria hace temer a los sindicatos una reducción similar de la plantilla, lo que supondría unos 20.000 trabajadores de Correos menos a nivel nacional, y de las oficinas. En la provincia de Segovia, hay unas 135 personas trabajando en Correos actualmente y entre el 35 y el 40 por ciento de la plantilla está formado por eventuales, así que los sindicatos aseguran que peligran unos cuarenta puestos de trabajo y la continuidad de muchas oficinas rurales, como las de San Rafael, Cuéllar, Villacastín o Sepúlveda.

Esto implicaría que “el 45 por ciento de la población se quedaría sin el reparto diario”, añadió Nacho García, secretario de Correos de CCOO Segovia. Por ello, los representantes sindicales aseguraron que si no se revierte esta situación, los trabajadores irán a una huelga general. Y es que, apuntó García, “nos parece intolerable a todas las organizaciones convocantes —que representan al 85 por ciento de la plantilla de Correos—; es una barbaridad lo que están haciendo”.

Insistió García en que “el recorte va afectar en primer lugar a los ciudadanos, que verán reducido de forma notable su derecho a recibir y enviar cartas, paquetes y envíos postales”, pero también a los trabajadores, “que verán precarizado su empleo y sus condiciones de trabajo”.

Además, estos recortes presupuestarios “conllevan la desregulación de las condiciones laborales”, lamentó García, quien recordó que “llevamos tres años y medio con el convenio colectivo parado”.

