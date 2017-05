Nissan planteará un ERE de cierre si no hay acuerdo antes del 14 de junio

El presidente de Renault-Nissan en España y director mundial de Fabricaciones y Logística del Grupo Renault, José Vicente de los Mozos, advirtió ayer de que si antes del 14 de junio no hay un acuerdo para convertir la planta de Nissan en Ávila en un centro de piezas de recambio pondrá sobre la mesa un ERE de “cierre de fábrica” a ejecutar antes del 31 de diciembre de este año.

Así de tajante se pronunció De los Mozos, que el pasado mes de febrero fue designado por el presidente y director general de la Alianza, Carlos Ghosn, como interlocutor para resolver el conflicto de la planta de Nissan en Ávila tras perder el camión NT500.

José Vicente de los Mozos fue “claro” al admitir que la fábrica de Nissan en Ávila “estaba cerrada” y explicó que su objetivo en esta interlocución ha sido buscar una solución industrial que pasa por reconvertir la factoría abulense en una planta de recambios para la Alianza y de cuya viabilidad se ha mostrado convencido, con posibilidad incluso de recuperar toda la capacidad de empleo a largo plazo (entre 2020 y 2024, añadió).

“Si alguien tiene una solución mejor yo estoy a la escucha”, retó De los Mozos, que acusó a algunos sectores de estar dinamitando el proceso de negociación sobre el futuro de Nissan en Ávila con afirmaciones que no son reales, como la de un cierre encubierto que negó tajantemente. “Si fuese eso yo no hubiese estado implicado en este tema”, aseguró el interlocutor designado por la multinacional nipona, convencido de que hay gente más pendiente de cobrar los 50 días y de “manosear” y de “politizar” el tema que de buscar una solución.

