La productora de las Noches Mágicas se muestra “indignada”

“Estamos en estado de shock. No entendemos nada” son las palabras más usadas por Carlos López, el director de Súmmum Music, la productora que desde hace cuatro años realiza la programación y venta de entradas de Las Noches Mágicas de La Granja.

El Ayuntamiento del Real Sitio ha decidido cambiar el formato del Festival de Música y Danza que se enmarca en Las Noches Mágicas, alegando “falta de coordinación con Súmmun Music” y rechazando que sea por cuestiones económicas, algo que López niega rotundamente. “No le voy a consentir que nos eche porquería a nosotros. Somos una empresa seria, con mucho prestigio en nuestro sector y no vamos a permitir que nadie juegue con nuestro pan”, explica López, indignado, a este periódico.

Desmentido Por otro lado, el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, asegura que “aún no había confirmado el programa” y que había sido la dirección de Súmmum Music la que había puesto a la venta las entradas de manera unilateral. Sin embargo, la productora cuenta con el visto bueno del alcalde desde finales de abril y en la Oficina de Turismo del Real Sitio estaban comercializando las entradas desde un mes.

La semana pasada, el alcalde se reunió con el director de Súmmum para informarle de la nueva situación. “Pensé que era una broma. Me dijo que la Junta de Castilla y León había reducido el presupuesto y que los patrocinadores también y que no se podía hacer por cuestiones económicas”, relata.

Le indignó, pero ahora dice no entender la actuación del alcalde. “Que diga las cosas como son”, reclama López. “Si quiere decir a la prensa cualquier excusa para justificarse, que lo haga, pero que me avise de lo que va a decir, y que no me eche la culpa a mí porque eso sí que no se lo voy a consentir. Nos está tratando de principiantes”, afirma.

El director de Súmmum Music tiene una buena relación personal con el alcalde, pero considera que está jugando con el prestigio de su empresa. “Llevamos todo el invierno trabajando en ello. El cartel que tenemos no se hace en una mañana”, explica.

Tenían los contratos firmados con Ara Malikian, Silvia Pérez Cruz, Mayumaná, el Ballet de San Petersburgo, la Film Symphony Orchestra y Arcángel. Y tenían confirmados también a Loquillo y a Rosana.

El alcalde del Real Sitio ha enviado un escrito a la productora y a los artistas explicando la suspensión del Festival “ante la imposibilidad de garantizar los recursos económicos para desarrollarlo”, algo que había negado a este periódico. “Esto es un sinsentido y una falta de respeto a los artistas, al público y a nosotros”, lamenta el director de la productora.

Perjudicados Ya se habían vendido más de 500 entradas. De ellas 210 para el espectáculo de Ara Malikian, que ya tiene cerradas sus actuaciones de todo el año. Además, “hay gente que nos ha escrito muy enfadada porque ya se habían organizado y tenían reservas de hoteles”, relata López, quien apunta que “estos comportamientos no tienen lógica”. Ante la posibilidad de que los artistas con contratos firmados denuncien a la productora, ésta hará lo propio con el Consistorio, asegura López.

El alcalde del Real Sitio ha propuesto a la productora Súmmum Music que se encargue del Festival, con su nuevo formato: “Dos o tres cosas gratuitas y en la entrada de la Alameda (en vez de la Real Fábrica de Cristales) y con un presupuesto mucho más bajo”. Carlos López, en principio, no se niega, pero asegura que antes “quiero limpiar el nombre de mi empresa”.

