La huella delatadora

Gómez, con el libro recién publicado. / Guillermo Herrero

Cuando una persona pasa por un paraje natural siempre deja huellas. A veces resultan casi imperceptibles, y se requiere la ayuda de rastreadores profesionales, como es el caso del segoviano Fernando Gómez, para su detección. “La mera presencia de un hombre provoca cambios en el ambiente de ese sitio”, defiende. Los anfibios dejan de cantar, los pájaros emiten señales de alarma, los mamíferos se esconden...

De esas y de muchas otras cosas escriben Gómez y su esposa, Paloma Troya, en el libro que acaban de publicar, ‘Rastreo humano. Indicios de presencia. Huellas, rastreo y señales’, el primero de una colección de tres volúmenes. “Me lo están quitando de las manos”, decía Gómez, contento, hace unos días en Segovia. Se lo piden policías, detectives, forenses, criminólogos... de toda España. Y la nomenclatura que él ha creado ya sido ha utilizada, al menos, en un juicio.

La búsqueda de personas desaparecidas no es un asunto baladí, cada vez se está dando más importancia, como también refleja el método ideado por el policía local de El Espinar José Ángel Sánchez. A este respecto, Gómez quiere aclarar que sus actuaciones son diferentes. “Él [Sánchez] se dedica más a la gestión del operativo, yo a la búsqueda in situ; en un operativo yo estaría bajo su mando”, explica Gómez, quien cree que su trabajo “no solo no es incompatible con el de Sánchez, sino que formaríamos un buen equipo”.

En un escenario, el rastreador busca huellas. De todo tipo. Un caracol pisado en el campo le proporciona un amplio abanico de datos; desde hace cuánto tiempo que ha muerto el molusco hasta la dirección que llevaba quien aplastó al pequeño animal.

Los conocimientos de Gómez no han pasado desapercibidos para la Policía española, cuyos responsables se dirigen últimamente con frecuencia al rastreador segoviano para solicitarle cursos formativos. De hecho, los miembros del Sindicato Vasco de Policía y Emergencia ya están poniendo en práctica algunos de sus métodos.

“El libro que acabamos de publicar es, que yo sepa, el primero del mundo sobre indicios de presencia humana; de ahí su éxito”, sostiene Gómez. Con cerca de 300 páginas y medio millar de fotografías, tiene capítulos inéditos, como el dedicado a identificar huellas de calzado. Pero Gómez, siempre inquieto, no quiere quedarse ahí, y ya está dando forma a los volúmenes segundo y tercero, donde presentará otra novedad a nivel mundial, la del rastreo de vehículos.

Este verano, Gómez quiere saltar a Sudamérica, para promocionar sus métodos y, ya se paso, irá a Estados Unidos, a buscar al mítico Bigfoot, un supuesto animal de origen simiesco que habita en los bosques. “Es un hobby; todo rastreador que se precie debe intentarlo alguna vez”, dice.

