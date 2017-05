Acuaes retrasa la entrega de siete EDAR por la pérdida de fondos europeos

Los convenios se firmaron en diciembre de 2014

Cerca de 5.000 vecinos de las localidades segovianas de Aguilafuente, Cabezuela, Ortigosa del Monte, Prádena, Santa María la Real de Nieva, Villaverde de Iscar y Zarzuela del Monte esperan desde hace unos meses la entrega por parte de la sociedad estatal Acuaes a sus ayuntamientos, de siete depuradoras (EDAR) que les permitan regularizar el tratamiento sus aguas residuales. La pérdida de fondos europeos está retrasando esa recepción de las instalaciones, que ya se han ejecutado, pero que se desconoce quien va a asumir su coste definitivo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) suscribió el 1 de dicembre de 2014 un convenio con los siete ayuntamientos mencionados, para ejecutar las obras necesarias para mejorar el saneamiento de las aguas residuales de estos municipios. El acuerdo fue rubricado por la directora general de la sociedad estatal Acuaes, Aránzazu Vallejo, y los alcalde de las localidades beneficiadas, en un acto al que asistieron la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, y el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez. Entonces se anunció que la actuación requeriría una innversión total de 6,9 millones de euros, que serían cofinanciados en un 80 por ciento por el Ministerio, a través de Acuaes con el auxilio del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y en el 20 por ciento restante por los ayuntamientos beneficiados. El proyecto incluía la construcción de siete EDAR, de acuerdo a la población equivalente de cada núcleo y con las características topográficas, geológicas y ambientales de cada uno de los emplazamientos; una red de colectores, con una longitud de 9.011 metros; aliviaderos para el vertido del exceso de agua y dispositivos de medida de caudal. Las siete depuradoras tienen una capacidad para tratar los vertidos de 8.400 habitantes/equivalentes.

Las depuradoras se han construido, salvo la de Aguilafuente (retrasada por la ejecución de una canalización previa), están funcionando desde hace unos dos meses, pero aún no han sido recepcionadas por los ayuntamientos, ya que las condiciones del convenio han cambiado, debido a la “irresponsabilidad” de la sociedad estatal, según mantienen los alcaldes, que no justificó la obra en los plazos establecidos para recibir los fondos europeos previstos. Los regidores explican que Acuaes “pretende” que sean los pueblos los que asuman ese sobrecoste, que, en para alguno de los ayuntamientos, supondría hasta el triple de la financiación prevista en el convenio inicial, de hasta 800.000 euros en 40 años, como es el caso de Santa María. Los municipios, de diferente color político, se han unido en un frente común, que rechaza esas nuevas condiciones que plantea Acuaes, y no están dispuestos a aumentar su participación económica en el proyecto, porque es “inviable” e “inasumible” para las arcas municipales de estas localidades, que cuentan entrre 500 y 700 habitantes. Sólo Santa María la Real de Nieva supera los 1.000 habitantes.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.