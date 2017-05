El Ayuntamiento insiste en que la Junta aún debe presentar documentos sobre las obras del Peñascal

Los miembros de la Ampa escucharon las explicaciones de Reguera. / E. A.

Los padres de los alumnos del pabellón deportivo del CEIP El Peñascal siguen pendientes aún de que sus hijos puedan hacer uso de esta instalación, tras soportar las obras, aunque parece que este año terminará también sin que esto suceda, pues a pesar de haberse terminado los trabajos, los trámites burocráticos que deben cumplir la Junta y el Ayuntamiento de Segovia —ambas instituciones han financiado las obras— se están alargando.

Por ello, el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, ha mantenido recientemente un encuentro con los representantes de la Ampa del centro para informar a los padres de la situación actual en la que se encuentra el pabellón.

En este sentido, Reguera explicó que la Junta trasladó al Consistorio la documentación sobre esta obra el pasado 17 de mayo. Una vez recibida, se revisó, comprobando la falta de informes esenciales para poder recibir la obra, como los planes de las instalaciones, entre otros. Además, el día 23 de mayo, técnicos municipales visitaron la obra observando que los accesos, las rampas junto a la acera de entrada, incluidas en el proyecto de ejecución, se encuentran sin finalizar y sin proteger con barandillas.

Esto significa, y así se le trasladó a los padres, que la obra no está concluida y hasta que no finalice no se podrá conceder la licencia de primer uso.

De todas formas, dijeron desde el Ayuntamiento que “se entiende que la Junta de Castilla y León está trabajando para dar por finalizado este proyecto tan importante y esperado tanto por la comunidad educativa del CEIP El Peñascal, como por el resto de la ciudad y el mundo del deporte segoviano”.

El Consistorio seguirá “actuando como hasta ahora, preocupándose por el desarrollo de esta obra, insistiendo en la necesidad de su conclusión e informando a los padres de todo el proceso”. Así se lo indicó el concejal a la Ampa.

Una vez que la Junta finalice las obras y presente toda la documentación como corresponde a un proyecto de estas características, llegará el momento de la firma del convenio de uso, cuya responsabilidad recaerá en el Ayuntamiento. El colegio podrá utilizar el pabellón en horario lectivo, mientras que el Instituto municipal de Deportes será el encargado de regular su uso el resto de horas, al igual que hace con todas las instalaciones deportivas municipales de la cuidad.

