Rajoy asegura que el referéndum no se llevará a cabo en Cataluña

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, avisó ayer desde Cataluña de que el referéndum de independencia no solo no es negociable, sino que no se celebrará bajo su mandato: “Ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir”.

En la clausura de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, insistió en que la Constitución no permite una operación política de estas características, y ha asegurado que la independencia de Cataluña sería “un trauma y las consecuencias económicas serían terribles”.

Rajoy cargó contra la llamada ley de ‘desconexión’ que preparan los soberanistas, a los que acusó de querer liquidar la soberanía y la unidad nacional en un solo día, y ha lamentado que el actual gobierno catalán tenga como socios de proyecto “a los extremistas de la CUP”.

Además, aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para que imponga el sentido común y encontrar una solución política, pero ha mostrado su perplejidad por esta ley: “¿Creen ustedes que es algo normal? ¿A qué niveles de radicalismo vamos a llegar? ¿Les parece sensato y razonable?”.

Esta reflexión de Rajoy se produce tras una última semana marcada por un intercambio de cartas entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y él: Puigdemont le pidió negociar el referéndum y Rajoy lo rechazó en otra misiva, un rechazado en el que ha insistido desde Sitges.

Rajoy abordó este intercambio de cartas con el presidente catalán concluyendo, “se me pide algo que no quiero ni puedo hacer”. Igualmente, advirtió de que solo el Congreso de los Diputados podría autorizar este referéndum a partir primero de una cambio de la Constitución.

