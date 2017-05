Nicomedes García Gómez y sus continuadores

Nicomedes emprendedor

Nicomedes García Gómez nació en Valverde del Majano el día 8 de enero de 1901. Su padre Felipe García había iniciado en el año 1894 la elaboración de anís verde en una pequeña destilería familiar. Con apenas con diez años de edad Nicomedes empezó a trabajar en un pequeño negocio de venta de vinos y licores en el barrio de San Marcos, propiedad de su padre. Por la noche estudiaba matemáticas, a las que tenía particular inclinación, después contabilidad y algo de química. A punto de remontar el bache económico por el que atravesaba el negocio de su padre, estalló uno de los alambiques, prendiéndose fuego la fábrica de licores. Fue entonces, también con motivo del fallecimiento de su padre, cuando Nicomedes con 18 años de edad se hizo cargo de la industria, patentando la marca “Anís La Castellana”, la botella de vidrio, sus etiquetas y collarines.

En los años 30 diversificó sus negocios, trasladándose a los aledaños de la Estación de ferrocarril, en la actual avenida del obispo Quesada. Además, tenía en Segovia el depósito de Cervezas “Mahou”. También suministró bebidas y otros artículos al Ejército Nacional, durante la guerra civil. En plena guerra produjo hasta 400.000 kilos de turrón y mazapán, convirtiéndose en el mayor fabricante nacional de ese producto. Años después montaría la fabricación de hielo y de envases. En los años 40 dio un impulso definitivo a la factoría de Anís La Castellana, con una importante ampliación e implantando una red comercial en todas las capitales de provincia y poblaciones importantes, patentó el tapón irrellenable y apostó por la publicidad, lo que posteriormente afianzaría a “Anís Castellana” como primera marca del país con más de 7 millones de litros de ventas anuales.

Añadió a su gama de productos los anises Acueducto y Julita, la quina San Andrés, el licor Monasterio del Parral y el coñac Norte, tras la compra de la fábrica de Félix Cuesta conocida como “La Segoviana”, cuya producción trasladó, junto con la elaboración de alcoholes, vinos y mistelas a Manzanares (Ciudad Real). En la ampliada fábrica próxima a la Estación comenzó a fabricar el vermouth Garciani, que sería distinguido con la Medalla de Mérito en la Exposición Iberoamericana.

Otra de sus iniciativas en la posguerra fue la Agencia de Publicidad “Azor”, conocida por su diseño del Toro de Osborne, que todavía se ve en algunos puntos de la red de carreteras. En los 40 fue el principal importador de vehículos y fundó la empresa de transportes “Auto Res”. En 1950 compró barcos hundidos para reflotarlos y constituyó la Naviera Nicomedes García S.A., que llegó a construir buques, pero que fundamentalmente utilizó para el comercio exterior de carne y cereales con Hispanoamérica. En el ámbito enológico, adquirió Bodegas Scholtz Hermanos S.A. de vinos de Málaga. En 1952 adquirió la mayor parte de las acciones del “Banco General de la Administración”, al que convirtió posteriormente en el “Banco General del Comercio y de la Industria”, que vendió al holding de Rumasa en 1977. Así mismo compró el Banco de Béjar y el Alicantino del Comercio.

Pero la principal actividad económica que nuestro empresario desarrolló en Segovia fue la producción de bebidas espirituosas: el anís le venía de tradición familiar y el whisky enteramente atribuible a su impronta y olfato de negocio. Parece ser que los orígenes de la elaboración de este licor en Segovia se remontan a 1929, cuando Nicomedes, que era distribuidor de la cerveza Mahou, decidió no desprenderse de una partida de cien barriles de cerveza rechazada por estar enturbiada, destilándola al estilo del whisky escocés en uno de sus alambiques y envejeciéndola durante varios años en barricas de roble. De ahí salió un brebaje que le gustó a don Nicomedes, que cada vez lo encontraba mejor, incentivando con ello su interés, por lo que en 1955 volvió a visitar Escocia para interesarse por los procesos de fabricación del whisky.

Secundado por varios amigos y accionistas del Banco General, el 8 de enero de 1958 constituyó la sociedad de la que sería Presidente, cuya denominación fue “Destilerías y Crianza del Whisky S.A.”, con un capital de 55 millones de pesetas, que iría ampliándose paulatinamente a medida que lo requería la expansión del negocio. Uno de los catorce socios iniciales aportó el Molino del Arco, donde se instaló la factoría, que tenía acceso a las aguas puras del río Eresma procedentes de la Sierra de Guadarrama. Previamente, en 1957 había obtenido autorización administrativa para elaborar whisky mediante la fermentación de cereales, poco después de ser publicada la normativa al respecto en el BOE para esa actividad productiva, hasta entonces no permitida debido a la escasez de cereales para la alimentación, al aislamiento comercial de nuestro país y a que existían importantes excedentes vitivinícolas. La planta de Palazuelos de Eresma empezó a destilar whisky en febrero de 1959, que se empezaría a comercializar en marzo de 1963 con la marca comercial de “Whisky DYC”. En 1973 compró la empresa Macnab Distillers Ltd productora de las marcas de whiskys “Sandy Macnab” y “Lochside”, con lo que ingresó en la Asociación de Destiladores de Escocia. Años después del primer lanzamiento, comercializaría en 1974 el DYC de 8 años, con gran éxito de ventas en el mercado español. También en aquellos años, elaboró el brandy “Coven” en el Penedés.

