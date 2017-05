Las Navillas, vida tranquila a los pies de La Mujer Muerta

Vistas de La Mujer Muerta. / José Antonio Santos

Navas de Riofrío, también conocida como Las Navillas, es una localidad segoviana, ubicada los pies de La Mujer Muerta, lugar emblemático de la Sierra de Guadarrama. Dispone de una fauna y flora únicas. Por sus alrededores no es extraño ver a los gamos y ciervos del bosque de Riofrío o escuchar a los ejemplares de buho real que residen en la zona, así como árboles centenarios, ahora protegidos por una ordenanza municipal que exige que el propio Ayuntamiento de permiso para que puedan ser talados, incluso los ubicados en fincas privadas.

Navas de Riofrío cuenta con un importante espacio incluido en la Red Natura 2000 (red de espacios protegidos a nivel europeo que surge de dos directivas, una relativa a la conservación de las aves silvestres y otra relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).

En este espacio, hay dos grandes áreas diferenciadas: Las Cumbres y Las Laderas de la Sierra. Las Cumbres forman un área especial por el frío, el viento, la nieve… y, Las Laderas, zona en la que se concentra la humedad, nacen ríos y se combina uso forestal y ganadero.

Su nombre (Navas), hace referencia a “terrenos llanos, que se utilizan como pastos” y, antes de convertirse en municipio independiente, fue barrio de Riofrío por, lo que hoy lleva este “apellido”.

El municipio de Navas de Riofrío, tal y como aporta Pilar Rivas en la página web del Ayuntamiento, aparece por primera vez en un documento del Cabildo Catedralicio en el año 1247 pero, con anterioridad, es probable que los primeros pobladores del lugar vinieran del País Vasco. En su patrimonio destaca la iglesia parroquial y su portada de la que dicen que podría haber pertenecido a una ermita que existió en la aldea de Cepones y que pudo ser trasladada aquí. Otros creen que esta posibilidad es poco probable ya que en las muchas modificaciones realizadas a esta iglesia, Cepones ya era un despoblado. Esta portada tiene tres arquivoltas con unas curiosas decoraciones en las que se pueden ver hasta seres fantásticos. El primer libro de bautismo de esta Iglesia es del año 1588.

La ermita de San Antolín, conventos, monasterios y villas y casas de interés, hacen que la visita a las Navillas sea siempre interesante.

Navas de Riofrío, como centro de esquileo y de paso de rebaños de ovejas, se remonta a la Alta Edad Media. No se sabe cuándo exactamente comenzó a esquilarse en la localidad pero, existieron dos esquileos, el “Esquileo de Arriba” o de Joseph Valverde y, el “Esquileo de la Iglesia” o de la Marquesa de Castrofuerte y, se llegaron a esquilar 24000 y 19000 ovejas, respectivamente, cifras que indican la importancia que la localidad alcanzó durante el siglo XVIII.

Sobre Navas de Riofrío, no podemos olvidar que, al igual que otras localidades cercanas, se vio influenciada por la creación de dos lugares reales como La Granja de San Ildefonso y el Palacio de Riofrío. Los artesanos y artistas que trabajaron en la realización de estos palacios, residieron en Navas de Riofrío y se habilitó una zona con viviendas para ellos en el pueblo, donde también llegó a residir, diez años, Virgilio Rabaglio, director de las obras, acompañado de su sobrino.

Avanzando en su historia, durante la Guerra Civil, la residencia de La Concepción, se convirtió en un sanatorio antituberculoso y, al terminar la guerra se realizó la acometida de agua al pueblo.

A partir de los años sesenta del pasado siglo, el núcleo urbano de Navas de Riofrío fue aumentando porque el pueblo pasó a ser un lugar de veraneo y residencia habitual de muchas familias segovianas y de los pueblos de los alrededores.

En 1982 comenzaron los trámites para segregar este municipio de La Losa y, el 21 de febrero de 1983 concluyó el proceso y se aprobó la segregación. En los últimos veinte años ha habido un aumento importante de población aunque mantiene la tradición y continúa siendo una población residencial, para familias segovianas y madrileñas, por su cercanía a ambas ciudades y, por ser un lugar bonito, cuidado y rodeado de vegetación en plena sierra segoviana.

navas de riofrío y la mujer muerta En las colecciones de mitología griega y romana aparecen las aventuras de Hércules, hijo de Zeus pero, algunas de las historias que sobre este personaje se cuentan, han sido transmitidas por el boca a boca a través de varias generaciones y, entre ellas, la leyenda que relaciona a Hércules con La Mujer Muerta:

Dice la Leyenda de La Mujer Muerta que: Hace muchos años vivía un rey de un reino muy pequeño, que tenía una hija muy hermosa y dulce que era el placer de sus días. El tiempo fue pasando y aquella princesa llegó a tener edad casadera pero, el rey temía el momento en que un caballero le pidiera la mano de su hija porque ella era todo cuanto tenía y cuanto amaba y, la idea de perderla le hacía enloquecer. Un día apareció en el palacio un caballero fuerte y elegante como nunca se había visto por allí, acompañado por Hércules, hombre gigantesco de enorme fuerza, que poco después fundaría la ciudad de Segovia… y construiría el Acueducto (según dice la leyenda).

Aquellos hombres anunciaron al rey que querían fundar una ciudad y este los hospedó en el palacio y, aunque imaginó que podía estar cercano ese día tan temido por él, atendió con toda amabilidad a sus huéspedes. No se equivocaba el rey pues, durante la cena, el caballero se levantó y dijo con voz profunda:

—Señor, os pido la mano de vuestra hija, la princesa...

