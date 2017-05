«Muchos chistes de Suárez fueron injustos, le dimos mucha leña»

Madrigal durante la entrevista. / Teresa Sanz Tejero

Es uno de los imprescindibles del humor gráfico español que, en los años de la Dictadura y Transición cumplió un inteligente papel. Nacido en Melilla se afincó, felizmente, en la ciudad del Acueducto, desde la que ha desarrollado su carrera en las mejores cabeceras del país, desde La Codorniz de Álvaro de la Iglesia, a la revista de Mingote, 'Don José', El País, Diario 16, Interviú, Informaciones, Actualidad Económica y Nuevo Diario. En su haber figuran los premios más prestigiosos del sector; desde el Premio Nacional 'Mingote' de Humor ( equivalente a un Cervantes), al Premio Cossío (2002) y el Premio Salón del Humor y el Paleta Agromán en varias ocasiones, además del Portocartoon World Festival, el más prestigioso de Europea.

— ¿Dibujar y escribir hace 40 años era una manera de sobrevivir además de burlar la censura?

— Ya dijo Larra que escribir en España era llorar. Dibujar y escribir; llorar dos veces. Lo de sobrevivir es diferente. Algunos, como mi buen amigo Forges, se han hecho millonarios dibujando, pero la mayoría hemos ido trampeando, incluso con trabajos y burocracias alimenticias. Pero el humor siempre ayuda a vivir. Además, éramos jóvenes y, generalmente, la gente cuando es joven está contenta; igual que cuando se hace mayor se vuelve gruñona. El humor como decía el maestro Mihura es darle la vuelta a las cosas.

— Tenía 15 años cuando comenzó en 1956 a colaborar con Mingote en la revista Don José. ¿Cómo era aquella Segovia que le inspiró sus primeras viñetas?

— Era una ciudad más agrícola que la que ahora se muestra. Cerca de mi estudio, en San Millán, hay aún una casa que aún conserva su reja de alambre de los gallineros que tenían las casas dentro de la urbe. Por la calle Real pasaban carros de bueyes y había vaquerías. Pero la ciudad de ahora, afortunadamente, se parece en ciertas cosas encantadoras a aquella ciudad de antes. No ha sido totalmente masacrada por el ladrillo. Eso sí, era una ciudad con muchas iglesias, conventos, campanas y rezos, que no notaba tanto la cercanía a Madrid. Ahora sí se nota. Algunos decían eso de 'me gusta la jaula pero no el pájaro'. Los segovianos teníamos fama de antipáticos, aunque yo creo que no es verdad. Además, como decía Einstein, todo es relativo y en Segovia se puede hacer una vida estupenda.

— ¿Qué le hizo lanzarse al humor gráfico tan joven?

— Me gustaba. Hay una anécdota simpática que revela lo joven que empecé. Vivía con mi familia en Segovia y en preuniversitario tenía aún cara de niño. Mandaba los dibujos a aquella revista Don José y, como les gustaban, los publicaban. Estaban convencidos de que el autor era un loco de manicomio. Un día fui a Madrid, a matricularme en Derecho y aproveché para pasarme a cobrar mis dibujos por la revista. Salió la mujer del humorista Tono, Lula de Lara, y me preguntó: ¿Qué quieres niño?. Cobrar. ¿Cobrar qué?, volvió a decir. Me dejó con la palabra en al boca y entró en la rebotica de la revista -donde estaban José Luis Coll, Tono, Mingote- y les dijo espiritada: ¡ya sé quien es Madrigal!, ¡Madrigal es un niño!

— ¿De qué trataban aquellas primeras viñetas?

— No me acuerdo. Pero como aún vivía Franco, es fácil imaginar que era difícil hacer humor. Tocábamos los géneros que podíamos y estaba de moda el existencialismo. El humor negro y el humor social se trataban de refilón y con cuidado.

— Estudió Derecho y se hizo funcionario de la Delegación de Trabajo. El mundo laboral le inspiró muchas viñetas. ¿Cómo cambió la administración a lo largo de su vida profesional?

— Entré a trabajar primero en el sindicato vertical franquista para ganarme la vida. Aquello de sindicato no tenía nada, era un ministerio para controlar a los trabajadores. Hice buenos amigos porque allí había de todo y muy buena gente. Pasado el tiempo, Franco se hizo una birria, llegó el tardofranquismo, y se murió. Con Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Felipe González y más gente- empezaron los cambios, suavemente, porque ¡había que ver lo qué era aquello!. Ahora es fácil decir que nos tomaron el pelo con la Transición. Pero se le echó un par de narices para que aquellos procuradores en cortes franquistas se hicieran el harakiri. Hubo muertos y ruido de sables y la ETA matando todos los días …o sea: aquello fue muy difícil. Que no fue perfecta la Transición y que el problema territorial no se solucionó, pues sí. Fue incompleta, pero es que aquella situación era realmente difícil. Hubo un cambio y una mezcla entre viejos y nuevos trabajadores. Y los viejos no eran tontos. Había una especie de fidelidad a la mano que te daba de comer, lo que no se sustentaba. Íbamos a trabajar y no había por qué sentir esa fidelidad a Franco, que no sacaba el dinero de su bolsillo, sino de los presupuestos generales del Estado. Había funcionarios que cuando se les dijo que había que quitar de los despachos los retratos de José Antonio Primo de Rivera y de Franco, les costó y, muy disgustados, los metieron en el armario. Los funcionarios fueron adaptándose. Mayor revolución ha sido ahora la cuestión digital...

